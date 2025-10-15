DZ BANK stuft ASML auf 'Halten'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für ASML nach Quartalszahlen von 810 auf 875 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Der Halbleiterindustrie-Ausrüster habe insgesamt gute Kennziffern ausgewiesen, wobei vor allem die Verdopplung des Auftragseingangs überzeugt habe, schrieb Ingo Wermann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Den Ausblick auf 2026 hält er für zu konservativ./rob/edh/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2025 / 13:37 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2025 / 13:41 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,27 % und einem Kurs von 889EUR auf Tradegate (15. Oktober 2025, 15:15 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Ingo Wermann

Analysiertes Unternehmen: ASML

Aktieneinstufung neu: neutral

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

