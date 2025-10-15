Erfolg aus dem DACH-Raum
Schweizer Projekt Softletics erreicht globale Top 20 des James Dyson Award 2025 (FOTO)
Köln (ots) - Ein starkes Signal aus der Schweiz: Softletics hat es in die
globale Top 20 Shortlist des 20. James Dyson Award geschafft. Entwickelt von
Cara Ammann und Lisa-Marie Frühauf (ETH Zürich), zeigt das Projekt, wie viel
Innovationskraft im DACH-Raum steckt mit einer Lösung, die echte Alltagsprobleme
von Prothesenträger*innen adressiert. Softletics wird in der finalen Runde von
Sir James Dyson persönlich bewertet; die globalen Gewinner*innen werden am 5.
November bekanntgegeben und erhalten jeweils 30.000 britische Pfund zur
Weiterentwicklung ihrer Erfindung.
Der James Dyson Award fördert junge Erfinder*innen weltweit, die konkrete
Probleme mit cleverem, ingenieurgetriebenem Design lösen. Eine internationale
Jury aus 15 Dyson-Ingenieur*innen hat die diesjährigen globalen Finalist*innen
ausgewählt. Das Auswahlgremium bringt vielfältige Fachkenntnisse mit - von
Produktdesign und Nachhaltigkeit bis hin zu Elektronik und
Materialwissenschaften. Jede Erfindung wurde anhand ihrer Funktionalität, des
Designprozesses, der Originalität sowie der Markttauglichkeit bewertet.
globale Top 20 Shortlist des 20. James Dyson Award geschafft. Entwickelt von
Cara Ammann und Lisa-Marie Frühauf (ETH Zürich), zeigt das Projekt, wie viel
Innovationskraft im DACH-Raum steckt mit einer Lösung, die echte Alltagsprobleme
von Prothesenträger*innen adressiert. Softletics wird in der finalen Runde von
Sir James Dyson persönlich bewertet; die globalen Gewinner*innen werden am 5.
November bekanntgegeben und erhalten jeweils 30.000 britische Pfund zur
Weiterentwicklung ihrer Erfindung.
Der James Dyson Award fördert junge Erfinder*innen weltweit, die konkrete
Probleme mit cleverem, ingenieurgetriebenem Design lösen. Eine internationale
Jury aus 15 Dyson-Ingenieur*innen hat die diesjährigen globalen Finalist*innen
ausgewählt. Das Auswahlgremium bringt vielfältige Fachkenntnisse mit - von
Produktdesign und Nachhaltigkeit bis hin zu Elektronik und
Materialwissenschaften. Jede Erfindung wurde anhand ihrer Funktionalität, des
Designprozesses, der Originalität sowie der Markttauglichkeit bewertet.
"In diesem Jahr haben wir vielfältige und innovative Einreichungen erhalten, die
einige der größten Herausforderungen unserer Gesellschaft ansprechen. Die Jury
stand vor der schwierigen Aufgabe, die Top 20 auszuwählen, und es gab angeregte
Diskussionen darüber, welche Ideen wirklich innovativ und gleichzeitig
markttauglich sind. Alle Teilnehmenden können stolz auf ihre Erfindungen sein.
Ich bin gespannt, wer am Ende gewinnt!" - Robyn Coutts, Head of Innovation and
Delivery bei Dyson und Jurymitglied James Dyson Award Top 20.
System für individuelle Anforderungen
Millionen Menschen weltweit haben keinen verlässlichen Zugang zu gut sitzenden,
komfortablen und bezahlbaren Prothesen. Mangelnde Passform führt zu
Druckstellen, Unsicherheit und eingeschränkter Bewegungsfreiheit - besonders bei
Sport und intensiver Aktivität. Für viele Betroffene bedeutet das weniger
Selbstbestimmung im Alltag.
Softletics bietet als modulares, selbstjustierendes Prothesensystem für die
oberen Extremitäten die Lösung. Es kombiniert 3D-gedruckte und textile
Komponenten, die sich individuell und ohne Fachpersonal anpassen lassen. Das
patentierte Wirkprinzip orientiert sich an der "chinesischen Fingerfalle": Je
höher die Belastung, desto sicherer sitzt die Fassung. So bleibt die Prothese
bei Bewegung und Sport stabil, ohne den Tragekomfort zu beeinträchtigen und
wächst dank der anpassbaren Textilstruktur auch mit den Bedürfnissen von Kindern
mit.
Hilfe für das reale Leben
einige der größten Herausforderungen unserer Gesellschaft ansprechen. Die Jury
stand vor der schwierigen Aufgabe, die Top 20 auszuwählen, und es gab angeregte
Diskussionen darüber, welche Ideen wirklich innovativ und gleichzeitig
markttauglich sind. Alle Teilnehmenden können stolz auf ihre Erfindungen sein.
Ich bin gespannt, wer am Ende gewinnt!" - Robyn Coutts, Head of Innovation and
Delivery bei Dyson und Jurymitglied James Dyson Award Top 20.
System für individuelle Anforderungen
Millionen Menschen weltweit haben keinen verlässlichen Zugang zu gut sitzenden,
komfortablen und bezahlbaren Prothesen. Mangelnde Passform führt zu
Druckstellen, Unsicherheit und eingeschränkter Bewegungsfreiheit - besonders bei
Sport und intensiver Aktivität. Für viele Betroffene bedeutet das weniger
Selbstbestimmung im Alltag.
Softletics bietet als modulares, selbstjustierendes Prothesensystem für die
oberen Extremitäten die Lösung. Es kombiniert 3D-gedruckte und textile
Komponenten, die sich individuell und ohne Fachpersonal anpassen lassen. Das
patentierte Wirkprinzip orientiert sich an der "chinesischen Fingerfalle": Je
höher die Belastung, desto sicherer sitzt die Fassung. So bleibt die Prothese
bei Bewegung und Sport stabil, ohne den Tragekomfort zu beeinträchtigen und
wächst dank der anpassbaren Textilstruktur auch mit den Bedürfnissen von Kindern
mit.
Hilfe für das reale Leben
Autor folgen