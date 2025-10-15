Schweizer Projekt Softletics erreicht globale Top 20 des James Dyson Award 2025 (FOTO)

Köln (ots) - Ein starkes Signal aus der Schweiz: Softletics hat es in die

globale Top 20 Shortlist des 20. James Dyson Award geschafft. Entwickelt von

Cara Ammann und Lisa-Marie Frühauf (ETH Zürich), zeigt das Projekt, wie viel

Innovationskraft im DACH-Raum steckt mit einer Lösung, die echte Alltagsprobleme

von Prothesenträger*innen adressiert. Softletics wird in der finalen Runde von

Sir James Dyson persönlich bewertet; die globalen Gewinner*innen werden am 5.

November bekanntgegeben und erhalten jeweils 30.000 britische Pfund zur

Weiterentwicklung ihrer Erfindung.



Der James Dyson Award fördert junge Erfinder*innen weltweit, die konkrete

Probleme mit cleverem, ingenieurgetriebenem Design lösen. Eine internationale

Jury aus 15 Dyson-Ingenieur*innen hat die diesjährigen globalen Finalist*innen

ausgewählt. Das Auswahlgremium bringt vielfältige Fachkenntnisse mit - von

Produktdesign und Nachhaltigkeit bis hin zu Elektronik und

Materialwissenschaften. Jede Erfindung wurde anhand ihrer Funktionalität, des

Designprozesses, der Originalität sowie der Markttauglichkeit bewertet.







einige der größten Herausforderungen unserer Gesellschaft ansprechen. Die Jury

stand vor der schwierigen Aufgabe, die Top 20 auszuwählen, und es gab angeregte

Diskussionen darüber, welche Ideen wirklich innovativ und gleichzeitig

markttauglich sind. Alle Teilnehmenden können stolz auf ihre Erfindungen sein.

Ich bin gespannt, wer am Ende gewinnt!" - Robyn Coutts, Head of Innovation and

Delivery bei Dyson und Jurymitglied James Dyson Award Top 20.



System für individuelle Anforderungen



Millionen Menschen weltweit haben keinen verlässlichen Zugang zu gut sitzenden,

komfortablen und bezahlbaren Prothesen. Mangelnde Passform führt zu

Druckstellen, Unsicherheit und eingeschränkter Bewegungsfreiheit - besonders bei

Sport und intensiver Aktivität. Für viele Betroffene bedeutet das weniger

Selbstbestimmung im Alltag.



Softletics bietet als modulares, selbstjustierendes Prothesensystem für die

oberen Extremitäten die Lösung. Es kombiniert 3D-gedruckte und textile

Komponenten, die sich individuell und ohne Fachpersonal anpassen lassen. Das

patentierte Wirkprinzip orientiert sich an der "chinesischen Fingerfalle": Je

höher die Belastung, desto sicherer sitzt die Fassung. So bleibt die Prothese

bei Bewegung und Sport stabil, ohne den Tragekomfort zu beeinträchtigen und

wächst dank der anpassbaren Textilstruktur auch mit den Bedürfnissen von Kindern

mit.



Hilfe für das reale Leben Seite 1 von 6 Seite 2 ►





"In diesem Jahr haben wir vielfältige und innovative Einreichungen erhalten, dieeinige der größten Herausforderungen unserer Gesellschaft ansprechen. Die Jurystand vor der schwierigen Aufgabe, die Top 20 auszuwählen, und es gab angeregteDiskussionen darüber, welche Ideen wirklich innovativ und gleichzeitigmarkttauglich sind. Alle Teilnehmenden können stolz auf ihre Erfindungen sein.Ich bin gespannt, wer am Ende gewinnt!" - Robyn Coutts, Head of Innovation andDelivery bei Dyson und Jurymitglied James Dyson Award Top 20.System für individuelle AnforderungenMillionen Menschen weltweit haben keinen verlässlichen Zugang zu gut sitzenden,komfortablen und bezahlbaren Prothesen. Mangelnde Passform führt zuDruckstellen, Unsicherheit und eingeschränkter Bewegungsfreiheit - besonders beiSport und intensiver Aktivität. Für viele Betroffene bedeutet das wenigerSelbstbestimmung im Alltag.Softletics bietet als modulares, selbstjustierendes Prothesensystem für dieoberen Extremitäten die Lösung. Es kombiniert 3D-gedruckte und textileKomponenten, die sich individuell und ohne Fachpersonal anpassen lassen. Daspatentierte Wirkprinzip orientiert sich an der "chinesischen Fingerfalle": Jehöher die Belastung, desto sicherer sitzt die Fassung. So bleibt die Prothesebei Bewegung und Sport stabil, ohne den Tragekomfort zu beeinträchtigen undwächst dank der anpassbaren Textilstruktur auch mit den Bedürfnissen von Kindernmit.Hilfe für das reale Leben