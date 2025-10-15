    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    SDS Schlammtrockner gehen auf große Reise - Technologie made in Germany startet international durch (FOTO)

    Kreuzwertheim (ots) - Die Trocknungssysteme der SLUDGE-DRYING-SYSTEMS michel
    gmbh (SDS) machen sich auf eine doppelte Reise: Ende des Jahres werden neue
    SDS-Trockner in Deutschland ausgeliefert, während zugleich der internationale
    Rollout auf Fachmessen in Italien und Spanien beginnt. Damit startet eine neue
    Phase für die innovative Schlammtrocknung.

    "Auf große Reise gehen" - AUSLIEFERUNG & EXPANSION

    Wenn SDS von einer "großen Reise" spricht, ist das wörtlich zu nehmen:

    Drei leistungsstarke SDS-Trockner mit integrierter Vortrocknung machen sich in
    diesen Tagen auf den Weg zu unserem Kunden - und setzen dabei neue Maßstäbe in
    Sachen Effizienz und Anlagenintegration.

    Eine Besonderheit dieser Auslieferung: Zwei der drei Anlagen sind mit einer
    aufgesetzten Zentrifuge ausgestattet.

    Die SDS-Trockner mit Vortrocknung sind bereits ein fester Bestandteil unseres
    Portfolios - ihre kompakte Bauweise, hohe Betriebssicherheit und Flexibilität in
    unterschiedlichsten Anwendungen machen sie zu einer beliebten Wahl für
    anspruchsvolle Trocknungsprozesse. Die Integration der Zentrifuge ist ein
    weiterer Schritt in Richtung Prozessoptimierung und Anlagenkompaktheit - ideal
    für Kunden, die Wert auf platzsparende und effiziente Lösungen legen.

    Wir freuen uns, die nächste Generation unserer SDS-Trockner nun ausliefern zu
    können - und bedanken uns bei unserem Kunden für das Vertrauen in unsere
    Technologie.

    Parallel bereitet sich das Team der michel SLUDGE-DRYING-SYSTEMS auf
    internationale Messeauftritte vor, um die Technologie weltweit zu präsentieren!

    Messeauftritte 2025 - live erleben, verstehen, vernetzen

    Ecomondo Rimini (4.-7. November 2025)

    Ecomondo gilt als eine der führenden Plattformen für Technologie, Innovation und
    Strategien der grünen und zirkulären Wirtschaft in Europa.
    en.ecomondo.com+2ecomondo.com+2
    (https://en.ecomondo.com/?utm_source=chatgpt.com)

    Die führende europäische Leitmesse für grüne Technologien wird zur Bühne für die
    SDS-Trockner. Besucher erleben live und hautnah, wie energieeffiziente
    SDS-Klärschlammtrocknung funktioniert - inklusive Einblicke - vom mechanischen
    Aufbau über die digitale Steuerungstechnik IntelligentDRY® bis hin zu unseren
    modularen Anlagenkonzepten.

    Ecofira Valencia (11.-13. November 2025)

    Ecofira zählt zu den renommierten Fachmessen für Umwelttechnik und
    Abfallmanagement auf spanischer Ebene. Ecofira+2GO CIRCULAR RADAR -+2
    (https://ecofira.feriavalencia.com/?utm_source=chatgpt.com)

    In Spanien stellt SDS seine Systeme dem internationalen Fachpublikum vor:
    nachhaltige Schlammtrocknung für kommunale und industrielle Anwendungen,
    individuell skalierbar und betriebsbereit ab Werk.

    "Unsere SDS-Trockner gehen im wahrsten Sinne des Wortes auf Reise - aus
    Deutschland in die Welt", erklärt Felix Hellmuth, Geschäftsführung von
    SLUDGE-DRYING-SYSTEMS GmbH.

    Parallel zu unseren internationalen Aktivitäten bleiben wir auch in Deutschland
    aktiv präsent - nah an Markt, Dialog und Entwicklung.

    8. Berliner Klärschlammkonferenz (11.-12. November 2025)

    Denn auch auf der 8. Berliner Klärschlammkonferenz sind wir als SDS-Aussteller
    vertreten. Die renommierte Fachveranstaltung bringt Experten aus Praxis,
    Wissenschaft und Politik zusammen - ein weiteres wichtiges Forum, um unsere
    Technologie im nationalen Kontext zu präsentieren und neue Partnerschaften zu
    knüpfen. https://vivis.de/bkk/

    Starke Technologie - starke Botschaft

    Ob in Berlin, Rimini oder Valencia: SDS steht international für Innovation,
    Verantwortung und Kreislaufwirtschaft.

    "Mit jedem ausgelieferten SDS-Trockner bringen wir nachhaltige Technik dorthin,
    wo sie gebraucht wird - und zeigen, dass Ressourceneffizienz und
    Wirtschaftlichkeit perfekt zusammenpassen", ergänzt Katja Michel,
    Geschäftsführung der michel gmbh.

    Wir laden Sie herzlich ein:

    BESUCHEN SIE UNS!

    Ecomondo Rimini: 4.-7. November 2025 | Pavilion/Halle B6 | Stand 111b

    Ecofira Valencia: 11.-13. November 2025 | Level 3/Pavilion 2 | Stand A46

    - Vereinbaren Sie mit uns Besichtigungstermine, Interviews oder Führungen an den
    Messeständen. Gemeinsam mit Ihnen möchten wir die Reise der SDS-Trockner
    weiterschreiben - in neue Regionen, neue Projekte, neue Maßstäbe.

    Berliner Klärschlammkonferenz : 11.-12. November 2025 | Stand 10

    Erleben Sie die SDS-Technologie live, sprechen Sie mit unseren Experten und
    entdecken Sie, wie effiziente Schlammtrocknung neue Maßstäbe setzt.

    WIR FREUEN UNS AUF SIE!

    Pressekontakt:

    SLUDGE-DRYING-SYSTEMS michel gmbh
    Nina Pesic
    +49 (0) 9342 96 48 07
    mailto:nina.pesic@michel-gmbh.com
    schlammtrocknung.com

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/179333/6138300
    OTS: SCHLAMMTROCKNUNG michel gmbh - SDS




