SDS Schlammtrockner gehen auf große Reise - Technologie made in Germany startet international durch (FOTO)
Kreuzwertheim (ots) - Die Trocknungssysteme der SLUDGE-DRYING-SYSTEMS michel
gmbh (SDS) machen sich auf eine doppelte Reise: Ende des Jahres werden neue
SDS-Trockner in Deutschland ausgeliefert, während zugleich der internationale
Rollout auf Fachmessen in Italien und Spanien beginnt. Damit startet eine neue
Phase für die innovative Schlammtrocknung.
Kreuzwertheim (ots) - Die Trocknungssysteme der SLUDGE-DRYING-SYSTEMS michel
gmbh (SDS) machen sich auf eine doppelte Reise: Ende des Jahres werden neue
SDS-Trockner in Deutschland ausgeliefert, während zugleich der internationale
Rollout auf Fachmessen in Italien und Spanien beginnt. Damit startet eine neue
Phase für die innovative Schlammtrocknung.
"Auf große Reise gehen" - AUSLIEFERUNG & EXPANSION
Wenn SDS von einer "großen Reise" spricht, ist das wörtlich zu nehmen:
Drei leistungsstarke SDS-Trockner mit integrierter Vortrocknung machen sich in
diesen Tagen auf den Weg zu unserem Kunden - und setzen dabei neue Maßstäbe in
Sachen Effizienz und Anlagenintegration.
Eine Besonderheit dieser Auslieferung: Zwei der drei Anlagen sind mit einer
aufgesetzten Zentrifuge ausgestattet.
Die SDS-Trockner mit Vortrocknung sind bereits ein fester Bestandteil unseres
Portfolios - ihre kompakte Bauweise, hohe Betriebssicherheit und Flexibilität in
unterschiedlichsten Anwendungen machen sie zu einer beliebten Wahl für
anspruchsvolle Trocknungsprozesse. Die Integration der Zentrifuge ist ein
weiterer Schritt in Richtung Prozessoptimierung und Anlagenkompaktheit - ideal
für Kunden, die Wert auf platzsparende und effiziente Lösungen legen.
Wir freuen uns, die nächste Generation unserer SDS-Trockner nun ausliefern zu
können - und bedanken uns bei unserem Kunden für das Vertrauen in unsere
Technologie.
Parallel bereitet sich das Team der michel SLUDGE-DRYING-SYSTEMS auf
internationale Messeauftritte vor, um die Technologie weltweit zu präsentieren!
Messeauftritte 2025 - live erleben, verstehen, vernetzen
Ecomondo Rimini (4.-7. November 2025)
Ecomondo gilt als eine der führenden Plattformen für Technologie, Innovation und
Strategien der grünen und zirkulären Wirtschaft in Europa.
en.ecomondo.com+2ecomondo.com+2
(https://en.ecomondo.com/?utm_source=chatgpt.com)
Die führende europäische Leitmesse für grüne Technologien wird zur Bühne für die
SDS-Trockner. Besucher erleben live und hautnah, wie energieeffiziente
SDS-Klärschlammtrocknung funktioniert - inklusive Einblicke - vom mechanischen
Aufbau über die digitale Steuerungstechnik IntelligentDRY® bis hin zu unseren
modularen Anlagenkonzepten.
Ecofira Valencia (11.-13. November 2025)
Ecofira zählt zu den renommierten Fachmessen für Umwelttechnik und
Abfallmanagement auf spanischer Ebene. Ecofira+2GO CIRCULAR RADAR -+2
(https://ecofira.feriavalencia.com/?utm_source=chatgpt.com)
In Spanien stellt SDS seine Systeme dem internationalen Fachpublikum vor:
nachhaltige Schlammtrocknung für kommunale und industrielle Anwendungen,
individuell skalierbar und betriebsbereit ab Werk.
"Unsere SDS-Trockner gehen im wahrsten Sinne des Wortes auf Reise - aus
Deutschland in die Welt", erklärt Felix Hellmuth, Geschäftsführung von
SLUDGE-DRYING-SYSTEMS GmbH.
Parallel zu unseren internationalen Aktivitäten bleiben wir auch in Deutschland
aktiv präsent - nah an Markt, Dialog und Entwicklung.
8. Berliner Klärschlammkonferenz (11.-12. November 2025)
Denn auch auf der 8. Berliner Klärschlammkonferenz sind wir als SDS-Aussteller
vertreten. Die renommierte Fachveranstaltung bringt Experten aus Praxis,
Wissenschaft und Politik zusammen - ein weiteres wichtiges Forum, um unsere
Technologie im nationalen Kontext zu präsentieren und neue Partnerschaften zu
knüpfen. https://vivis.de/bkk/
Starke Technologie - starke Botschaft
Ob in Berlin, Rimini oder Valencia: SDS steht international für Innovation,
Verantwortung und Kreislaufwirtschaft.
"Mit jedem ausgelieferten SDS-Trockner bringen wir nachhaltige Technik dorthin,
wo sie gebraucht wird - und zeigen, dass Ressourceneffizienz und
Wirtschaftlichkeit perfekt zusammenpassen", ergänzt Katja Michel,
Geschäftsführung der michel gmbh.
Wir laden Sie herzlich ein:
BESUCHEN SIE UNS!
Ecomondo Rimini: 4.-7. November 2025 | Pavilion/Halle B6 | Stand 111b
Ecofira Valencia: 11.-13. November 2025 | Level 3/Pavilion 2 | Stand A46
- Vereinbaren Sie mit uns Besichtigungstermine, Interviews oder Führungen an den
Messeständen. Gemeinsam mit Ihnen möchten wir die Reise der SDS-Trockner
weiterschreiben - in neue Regionen, neue Projekte, neue Maßstäbe.
Berliner Klärschlammkonferenz : 11.-12. November 2025 | Stand 10
Erleben Sie die SDS-Technologie live, sprechen Sie mit unseren Experten und
entdecken Sie, wie effiziente Schlammtrocknung neue Maßstäbe setzt.
WIR FREUEN UNS AUF SIE!
Pressekontakt:
SLUDGE-DRYING-SYSTEMS michel gmbh
Nina Pesic
+49 (0) 9342 96 48 07
mailto:nina.pesic@michel-gmbh.com
schlammtrocknung.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/179333/6138300
OTS: SCHLAMMTROCKNUNG michel gmbh - SDS
