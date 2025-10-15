SDS Schlammtrockner gehen auf große Reise - Technologie made in Germany startet international durch (FOTO)

--------------------------------------------------------------

Kreuzwertheim (ots) - Die Trocknungssysteme der SLUDGE-DRYING-SYSTEMS michel

gmbh (SDS) machen sich auf eine doppelte Reise: Ende des Jahres werden neue

SDS-Trockner in Deutschland ausgeliefert, während zugleich der internationale

Rollout auf Fachmessen in Italien und Spanien beginnt. Damit startet eine neue

Phase für die innovative Schlammtrocknung.





"Auf große Reise gehen" - AUSLIEFERUNG & EXPANSION



Wenn SDS von einer "großen Reise" spricht, ist das wörtlich zu nehmen:



Drei leistungsstarke SDS-Trockner mit integrierter Vortrocknung machen sich in

diesen Tagen auf den Weg zu unserem Kunden - und setzen dabei neue Maßstäbe in

Sachen Effizienz und Anlagenintegration.



Eine Besonderheit dieser Auslieferung: Zwei der drei Anlagen sind mit einer

aufgesetzten Zentrifuge ausgestattet.



Die SDS-Trockner mit Vortrocknung sind bereits ein fester Bestandteil unseres

Portfolios - ihre kompakte Bauweise, hohe Betriebssicherheit und Flexibilität in

unterschiedlichsten Anwendungen machen sie zu einer beliebten Wahl für

anspruchsvolle Trocknungsprozesse. Die Integration der Zentrifuge ist ein

weiterer Schritt in Richtung Prozessoptimierung und Anlagenkompaktheit - ideal

für Kunden, die Wert auf platzsparende und effiziente Lösungen legen.



Wir freuen uns, die nächste Generation unserer SDS-Trockner nun ausliefern zu

können - und bedanken uns bei unserem Kunden für das Vertrauen in unsere

Technologie.



Parallel bereitet sich das Team der michel SLUDGE-DRYING-SYSTEMS auf

internationale Messeauftritte vor, um die Technologie weltweit zu präsentieren!



Messeauftritte 2025 - live erleben, verstehen, vernetzen



Ecomondo Rimini (4.-7. November 2025)



Ecomondo gilt als eine der führenden Plattformen für Technologie, Innovation und

Strategien der grünen und zirkulären Wirtschaft in Europa.

en.ecomondo.com+2ecomondo.com+2

(https://en.ecomondo.com/?utm_source=chatgpt.com)



Die führende europäische Leitmesse für grüne Technologien wird zur Bühne für die

SDS-Trockner. Besucher erleben live und hautnah, wie energieeffiziente

SDS-Klärschlammtrocknung funktioniert - inklusive Einblicke - vom mechanischen

Aufbau über die digitale Steuerungstechnik IntelligentDRY® bis hin zu unseren

modularen Anlagenkonzepten.



Ecofira Valencia (11.-13. November 2025)



Ecofira zählt zu den renommierten Fachmessen für Umwelttechnik und

Abfallmanagement auf spanischer Ebene. Ecofira+2GO CIRCULAR RADAR -+2

(https://ecofira.feriavalencia.com/?utm_source=chatgpt.com)



In Spanien stellt SDS seine Systeme dem internationalen Fachpublikum vor:

nachhaltige Schlammtrocknung für kommunale und industrielle Anwendungen,

individuell skalierbar und betriebsbereit ab Werk.



"Unsere SDS-Trockner gehen im wahrsten Sinne des Wortes auf Reise - aus

Deutschland in die Welt", erklärt Felix Hellmuth, Geschäftsführung von

SLUDGE-DRYING-SYSTEMS GmbH.



Parallel zu unseren internationalen Aktivitäten bleiben wir auch in Deutschland

aktiv präsent - nah an Markt, Dialog und Entwicklung.



8. Berliner Klärschlammkonferenz (11.-12. November 2025)



Denn auch auf der 8. Berliner Klärschlammkonferenz sind wir als SDS-Aussteller

vertreten. Die renommierte Fachveranstaltung bringt Experten aus Praxis,

Wissenschaft und Politik zusammen - ein weiteres wichtiges Forum, um unsere

Technologie im nationalen Kontext zu präsentieren und neue Partnerschaften zu

knüpfen. https://vivis.de/bkk/



Starke Technologie - starke Botschaft



Ob in Berlin, Rimini oder Valencia: SDS steht international für Innovation,

Verantwortung und Kreislaufwirtschaft.



"Mit jedem ausgelieferten SDS-Trockner bringen wir nachhaltige Technik dorthin,

wo sie gebraucht wird - und zeigen, dass Ressourceneffizienz und

Wirtschaftlichkeit perfekt zusammenpassen", ergänzt Katja Michel,

Geschäftsführung der michel gmbh.



Wir laden Sie herzlich ein:



BESUCHEN SIE UNS!



Ecomondo Rimini: 4.-7. November 2025 | Pavilion/Halle B6 | Stand 111b



Ecofira Valencia: 11.-13. November 2025 | Level 3/Pavilion 2 | Stand A46



- Vereinbaren Sie mit uns Besichtigungstermine, Interviews oder Führungen an den

Messeständen. Gemeinsam mit Ihnen möchten wir die Reise der SDS-Trockner

weiterschreiben - in neue Regionen, neue Projekte, neue Maßstäbe.



Berliner Klärschlammkonferenz : 11.-12. November 2025 | Stand 10



Erleben Sie die SDS-Technologie live, sprechen Sie mit unseren Experten und

entdecken Sie, wie effiziente Schlammtrocknung neue Maßstäbe setzt.



WIR FREUEN UNS AUF SIE!



