UNTERNEHMEN vom 15.10.2025 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: Nachfrage nach Luxusgütern von LVMH zieht wieder an - Kursfeuerwerk

VELDHOVEN - Der Chipausrüster ASML hat im dritten Quartal überraschend viele Aufträge ergattert. Das Neugeschäft ging in dem Jahresviertel zwar auf 5,4 Milliarden Euro zurück, nach gut 5,5 Milliarden im Vorquartal, wie der Hersteller von Lithographiesystemen am Mittwoch im niederländischen Veldhoven mitteilte. Damit übertraf ASML aber deutlich die Erwartungen der Analysten. Während der Konzern die Ziele für das Gesamtjahr bestätigten, soll der Umsatz im kommenden Jahr mindestens auf dem Niveau von 2025 liegen. Am Aktienmarkt kam dies gut an: Die Aktie legte deutlich zu.

PARIS - Nach einem schwachen ersten Halbjahr hat der französische Luxusgüterkonzern LVMH im dritten Quartal wieder Tritt gefasst. Während das Geschäft in der umsatzstärksten Sparte mit Mode und Lederwaren nicht ganz so stark zurückging wie von Experten befürchtet, verzeichneten alle anderen Sparten Zuwächse. An der Börse sorgten die Nachrichten am Mittwochmorgen für einen kräftigen Kurssprung.

Hohe Erträge beflügeln Gewinn der Bank of America - Aktie legt zu

CHARLOTTE - Sprudelnde Einnahmen haben der Bank of America im Sommer wie anderen Geldhäusern aus den USA überraschend viel Gewinn eingebracht. Im dritten Quartal verdiente das Institut unter dem Strich rund 8,5 Milliarden US-Dollar (7,3 Mrd Euro) und damit fast ein Viertel mehr als ein Jahr zuvor, wie es am Mittwoch in Charlotte (US-Bundesstaat North Carolina) mitteilte. Zinsüberschuss und Aktienhandel wuchsen stärker als von Analysten erwartet. Die Aktie der Bank reagierte im vorbörslichen US-Handel mit einem Kurssprung von rund fünf Prozent auf die Neuigkeiten.

ROUNDUP: Autokonzern Stellantis investiert Milliarden in den USA

AUBURN HILLS - Der Opel-Mutterkonzern Stellantis plant in den nächsten vier Jahren in den USA Investitionen von 13 Milliarden US-Dollar (11,2 Mrd. Euro). Mit der Rekordsumme sollen das Geschäft auf dem US-Markt und die dortige Produktion erhöht werden, wie Stellantis am späten Dienstagabend mitteilte.

China: Apple will mehr im Land investieren



PEKING - Apple will nach chinesischen Regierungsangaben seine Investitionen in der Volksrepublik ausbauen. Das habe Konzernchef Tim Cook bei einem Treffen mit dem chinesischen Minister für Industrie und Informationstechnologie, Li Lecheng, in Peking erklärt, teilte das Ministerium mit.

Längere Steuervorteile für E-Autos auf dem Weg



BERLIN - Der Kauf von Elektroautos soll mit einer längeren Steuerbefreiung attraktiver werden. Das Kabinett brachte Gesetzespläne von Finanzminister Lars Klingbeil auf den Weg, wonach bis 2035 für neue E-Autos keine Kfz-Steuer fällig werden soll - fünf Jahre länger als bisher. Der SPD-Chef sagte: "Damit wir in den nächsten Jahren sehr viel mehr Elektroautos auf die Straße bringen, müssen wir jetzt die richtigen Anreize setzen." Die längere Steuerbefreiung helfe allen, die auf E-Autos umsteigen, und unterstütze die Autoindustrie.

Deutsche Wirtschaft verliert Vertrauen in Chiplieferant USA

BERLIN - Die deutsche Wirtschaft verliert das Vertrauen in die USA als Lieferant von Halbleitern. In einer repräsentativen Umfrage des Digital-Branchenverbandes Bitkom sagten nur noch 37 Prozent der Unternehmen, die Halbleiter verwenden, dass sie sich auf die USA hinsichtlich der weiteren Versorgung mit Chips verlassen. Nur 12 Prozent haben "großes Vertrauen" und 25 Prozent "eher großes Vertrauen" in den Chip-Lieferanten USA. 48 Prozent haben dagegen "eher geringes Vertrauen" und 14 Prozent "gar kein Vertrauen" in die Vereinigten Staaten.

ROUNDUP: Salzgitter schlägt über Anleihe Aurubis-Aktien los

SALZGITTER - Der Stahlkonzern Salzgitter hat sich mit einer Wandelanleihe frisches Geld verschafft und stößt einen Teil seiner Beteiligung am Kupferkonzern Aurubis ab. Die Schuldverschreibungen haben einen Gesamtnennbetrag von 500 Millionen Euro, wie Salzgitter am Mittwoch mitteilte. Sie werden um den 22. Oktober ausgegeben und laufen bis zum Jahr 2032. Anleger sollen die Papiere unter bestimmten Bedingungen in Aurubis-Aktien umtauschen können, die anfänglich etwa 7,6 Prozent des Grundkapitals des Kupferkonzerns entsprechen. Der Umtauschpreis für eine Aurubis-Aktie betrage 145,80 Euro, hieß es. Der Kupon liegt bei 3,375 Prozent. Bereits am Dienstagabend hatte Salzgitter den Schritt angekündigt.

ROUNDUP/VW-Chef Blume: Kommen beim Sparen gut voran



BERLIN - Die reinen Zahlen aus dem Volkswagen-Konzern klingen nüchtern, fast technisch - und sind doch ein tiefer Einschnitt: Angesichts der Krise in der Autoindustrie sollen bei der Kernmarke mehr als 35.000 Stellen wegfallen, 7.500 bei Audi und rund 4.000 bei Porsche . Hinzu kommen Sparpläne bei weiteren Marken und Töchtern. "Damit kommen wir gut voran", sagt Konzernchef Oliver Blume (57) in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur.

Weitere Meldungen



-Boeing darf Rumpf-Zulieferer Spirit zurückkaufen

-ROUNDUP/Blume: Doppelrolle 'ist nicht für die Ewigkeit ausgelegt' -Merck kauft in der Laborsparte zu

-ChatGPT soll Erotik-Funktion bekommen

-ROUNDUP: Kabinett beschließt Aktivrente - Gesamtpaket -Piloten wollen Auskünfte beim Luftfahrtbundesamt erzwingen -Ryanair streicht 800.000 geplante Sitzplätze in Deutschland -IG Metall will Bonus für ihre Mitglieder durchsetzen

-Rekord bei erneuerbaren Energien - Ausbau reicht aber nicht -Kulturausschuss-Chef fordert KI-Transparenzlabel für Bücher -Nord-Stream-Verdächtiger: Polnisches Gericht entscheidet -ROUNDUP: Zwei Jahre Haft für Investor Benko

-ROUNDUP/Kommission: EU plant kein Verbot von Filterzigaretten -BGH: Vermieter haftet bei Sturz auf glattem Gemeinschaftsweg -Batteriehersteller CATL erweitert Testkapazitäten

-RWE lässt Transportdrohnen zu Windparks auf See fliegen -Internationale KI-Experten treffen sich in Frankfurt

-Letzte Station Museum: 'Tante Ju' bei Lufthansa angekommen°

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,89 % und einem Kurs von 215,4 auf Tradegate (15. Oktober 2025, 15:22 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um -3,11 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -11,39 %. Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 18,59 Mrd.. Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 6,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,0800 %. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 115,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 87,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 130,00EUR was eine Bandbreite von -3,50 %/+44,19 % bedeutet.



