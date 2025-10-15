Bunge Global - Aktie geht steil - 15.10.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Bunge Global Aktie. Mit einer Performance von +9,48 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Bunge Global ist ein führendes Agribusiness-Unternehmen, das sich auf die Verarbeitung und den Handel von Agrarrohstoffen spezialisiert hat. Hauptprodukte sind Ölsaaten und Getreide. Es hat eine starke Marktstellung mit globaler Präsenz. Hauptkonkurrenten sind ADM, Cargill und Louis Dreyfus. Bunge zeichnet sich durch eine effiziente Lieferkette und Innovationskraft aus.

Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei Bunge Global einen Gewinn von +13,87 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche ist die Bunge Global Aktie damit um +1,58 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,24 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Bunge Global einen Rückgang von -1,93 %.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,88 % geändert.

Bunge Global Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +1,58 % 1 Monat +4,24 % 3 Monate +13,87 % 1 Jahr -16,98 %

Informationen zur Bunge Global Aktie

Es gibt 221 Mio. Bunge Global Aktien. Damit ist das Unternehmen 17,17 Mrd.EUR wert.

Bunge Global SA (NYSE:BG) today announced that it has changed its segment and volume reporting to align with the Company’s value chain operating structure following the completion of Bunge's combination with Viterra Limited ("Viterra"). The Company …

Bunge Global Aktie jetzt kaufen?

Ob die Bunge Global Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Bunge Global Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.