Börsenstart USA - 15.10. - US Tech 100 stark +1,09 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein sehr freundliches Bild.
Der Dow Jones steht aktuell (15:59:48) bei 46.600,82 PKT und steigt um +0,78 %.
Top-Werte: IBM +2,71 %, JPMorgan Chase +2,41 %, Nike (B) +1,70 %, Cisco Systems +1,46 %, Walmart +1,33 %
Flop-Werte: Travelers Companies -1,31 %, Merck & Co -1,16 %, Honeywell International -0,59 %, Verizon Communications -0,45 %, Procter & Gamble -0,23 %
Der US Tech 100 steht bei 24.831,40 PKT und gewinnt bisher +1,09 %.
Top-Werte: Constellation Energy +5,76 %, Advanced Micro Devices +4,95 %, Lam Research +3,74 %, KLA Corporation +3,72 %, Thomson Reuters +3,42 %
Flop-Werte: Fastenal -1,60 %, Datadog Registered (A) -1,54 %, AstraZeneca -1,37 %, Biogen -1,35 %, Atlassian Registered (A) -1,11 %
Der S&P 500 steht aktuell (15:58:27) bei 6.704,40 PKT und steigt um +0,88 %.
Top-Werte: Bunge Global +9,48 %, Morgan Stanley +5,90 %, Constellation Energy +5,76 %, First Solar +5,13 %, Advanced Micro Devices +4,95 %
Flop-Werte: Progressive -7,72 %, PNC Financial Services Group -4,86 %, Abbott Laboratories -3,23 %, F5 -2,37 %, Allstate -2,22 %
