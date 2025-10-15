    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsÖl (Brent) RohstoffvorwärtsNachrichten zu Öl (Brent)
    Ölpreise erholen sich etwas nach jüngsten Verlusten

    Für Sie zusammengefasst
    • Ölpreise steigen leicht nach jüngsten Verlusten.
    • Brent-Öl kostet jetzt 62,84 USD pro Barrel.
    • IEA prognostiziert Überangebot von 4 Mio. Barrel.
    Foto: Emphyrio - pixabay

    NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Mittwoch leicht gestiegen. Sie haben sich damit ein Stück weit von jüngsten Verlusten erholen können. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Dezember kostete 62,84 US-Dollar. Das waren 45 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI mit Auslieferung im November stieg um 52 Cent auf 59,22 Dollar.

    Marktbeobachter sprachen von einer leichten Gegenbewegung. Am Vortag hatte noch eine neue Prognose der Internationalen Energieagentur (IEA) die Ölpreise unter Druck gesetzt. Zeitweise war die Notierung für Brent-Öl aus der Nordsee bis auf 61,50 Dollar gefallen und damit auf den tiefsten Stand seit Mai.

    Der Interessenverband westlicher Industriestaaten erwartet im kommenden Jahr am Ölmarkt ein Überangebot von durchschnittlich fast 4 Millionen Barrel pro Tag, was einem beispiellosen jährlichen Überhang entspreche. Der prognostizierte Überschuss liegt damit um rund 18 Prozent über der Schätzung vom letzten Monat.

    Seit Ende September stehen die Ölpreise tendenziell unter Druck. In dieser Zeit ist Brent-Öl aus der Nordsee um etwa acht Dollar je Barrel billiger geworden. Zuletzt hatte auch eine neue Zuspitzung im Zollstreit zwischen den USA und China Sorgen vor einem zu hohen Angebot geschürt und die Preise belastet./jkr/jsl/he




    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
