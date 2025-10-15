Höher - Überzeugende Zahlen im Bankensektor und Zinsoptimismus

Moin zusammen,

habe hier schon länger kein Update mehr gebracht da ich privat einfach zu sehr eingespannt war und das Leben, neben der Börse, wichtiger ist.

Wir haben ein Haus gekauft, das diesen Monat bezahlt werden muss. Mit den ganzen Nebenkosten ist das ein ordentlicher Betrag der aufgebracht werden muss. Um das Eigenkapital zu finanzieren habe ich mich von einigen Aktienpositionen getrennt. Aber so wurde das Depot bereinigt, um Werte, die sowieso schon länger auf der „Zu Verkaufen“ Liste standen. Und, es gibt sicherlich schlechtere Zeitpunkte für einen verkauft, als aktuell.

Das total verrückte ist, das obwohl ich wirklich einiges verkauft habe, mein Depot immer noch deutlich mehr Wert ist als am 1.1. Im Grunde habe ich das gleiche Volumen wie vor 3 Monaten. Verrückt. Gerade heute sage „Moin“ einem neuen ATH. Aber warten wir mal ab ob das die kommenden Monate so weiter geht. Mein Gefühl sagt mir das wir aktuell eine Flucht in Sachwerte sehen, Gold, Aktien etc. Das ist gut für Menschen die schon in Sachwerten drin sind.

KI Blase:

Ich denke wir befinden uns mitten in einer KI-Blase. Die Blase hat noch nicht ihren Höhepunkt erreicht aber in 2026 könnte es zu einer Crash Situation kommen. Die Blase funktioniert so: Nvidia schwimmt im Geld und beteiligt sich an Unternehmen die KI HPC betreiben z.B. Open AI und Co. Diese Unternehmen kaufen im Gegenzug, von dem Geld das sie von Nvidia bekommen, weitere GPUs. Dieses System wird nicht ewig funktionieren. Es kann aber noch ein paar Monate gut gehen.

Sondersituationen:

Aktuell werden 3 meiner Unternehmen übernommen. Vimeo habe ich verkauft da ich nicht glaube, dass hier noch viel mehr als der Übernahmepreis geht. Es hat sich aber gelohnt.

Cyberark läuft sehr stark nach oben, und es gibt jetzt ein Übernahmeangebot von Palo Alto (ebenfalls im Depot) allerdings ist der Cyberark Kurs aktuell deutlich über dem Angebot und er steigt weiter. Bei mir ist Cyberark aktuell ein 7x und einer der Werte von denen man sich wünscht mehr gekauft zu haben. Ich bin unsicher was zu tun ist, und wenn man unsicher ist, macht man am besten gar nichts. Sollte es zu einer Übernahme kommen bleicht die Technologie ja in der „Palo Alto“ Familie.

Warner Browsers Discovery: Auch hier hat sich sehr viel getan. Es liegt ein Übernahmeangebot vor. Ich denke aber das da vielleicht noch was geht. Die Firma wird hin und her gereicht. Erst AT&T dann die Fusion mit Discovery und nun schon wieder eine Übernahme durch Skydance? Wie soll sich WBD den bei den ständigen Veränderungen auf das Geschäft konzentrieren und zur Ruhe kommen? Ich werde jedenfalls dabeibleiben und bin auch hier mit einer großen Position dabei.

PayPal: sehe ich als Chance dieses Jahrzehnt, vollkommen unterbewertet und gigantisches Potential… aber ich kann, wie so oft, falsch liegen

EM: Wie ihr wisst habe ich auch einen recht überschaubaren Teil in EM. Für die Finanzierung des Hauses habe ich nun zum ersten Mal in meinem Leben EM verkauft. Und das war super einfach. Hätte ich nicht gedacht das man ein paar Unzen Gold so problemlos verkauft bekommt. Einfach über Gold.de die entsprechende Münze auswählen auf verkaufen klicken und schon sieht man was der Ankaufpreis ist.

Gold hat die 4000 USD pro Unze überwunden und Silber steht bei 50 USD. Bin ich eigentlich der Einzige hier, der sich um den Euro und die EU aktuell sorgen macht?

Käufe:

PayPal – weitere Positionsvergrößerung

Monday.com – Kauf einer ersten Position, wollte das Unternehmen schon länger, war mir immer zu teuer, jetzt passte es

Verkäufe:

Grenke Leasing – Teilverkauf

Vimeo – Komplettverkauf, nachdem das Übernahmeangebot gekommen ist

GSK – Teilverkauf

SMA Solar – Komplettverkauf mit kleinem Gewinn, ich glaube nicht mehr an die deutsche Solarindustrie, das wird nichts mehr

Barrick Gold – Komplettverkauf, Stand schon sehr lange auf der Liste zum Verkaufen, jetzt mit super Gewinn veräußert… war eine sehr große Position

Newmont Mining – Komplettverkauf

Arcelor Mittal – Komplettverkauf, zyklische Aktie mit aktuell gutem Kurs fast 300% Gewinn à aus Prinzip verkauft

Voestalpine – Komplettverkauf, zyklische Aktie mit aktuell gutem Kurs à aus Prinzip verkauft

BASF – Verkauf der Restposition à aus Prinzip verkauft

Liste für potentielle Zukäufe aus Mitte Mai:

BHP - antizyklischer Kauf

Alphabet - wie geschrieben

Qualcomm - Chip Wert

Leider konnte ich aus dieser Liste im Sommer keine Aktien kaufen. Ein Kauf hätte sich gelohnt. Grund war auch hier der geplante Kauf der Immobilie. Allerdings habe ich in das Depot meines Sohnes Alphabet zu einem guten Kurs kaufen können, so dass er nun bereits einen ordentlichen Buchgewinn ausweisen kann.

Was kann man aktuell kaufen?

Aktuell würde ich nicht mehr in die KI Werte investieren. Eine Alphabet mag hier eine Ausnahme sein. Die dicken alten Schlachtschiffe vom Format einer PepsiCo oder Pfizer finde ich interessant bewertet. Da gibt’s auch ordentlich Dividende.

Größte Positionen in meinem Depot aktuell:

Microsoft (>10 Prozent des Depot)

Arista

Amazon

Alphabet

PayPal

General Mills

E.On

Deutsche Post

Allianz

BHP Group

Shell

Walt Disney

Roche

Cisco

Investment Prinzipien:

- 80% des Budgets gehen in seriöse, stabile Unternehmen mit hoher Marked Kap und langfristig stabilem Geschäftsmodell wie: P&G, J&J, Roche, Generall Mills, MSFT, Amazon um nur einige zu nennen

- 20% des Budget gehen in Spekulationen, also kleinere Unternehmen und Wachstumsstrorys die echtes Potential haben wie: Arista, Okta, Palo Alto, Zscaler etc.

- Kaufe keine Aktie wenn du nicht bereit bist diese mindestens 10 Jahren zu halte

- Kaufe immer mit Limit, auch wenn es Tage oder Monate dauert, bis die Order ausgeführt wird --> Geduld

- Kaufe nie auf Kredit, niemals

- Falle nicht auf Hypes oder Trends herein, lasse dich davon nicht anstecken / Mache dir immer ein eigenes Bild vom Unternehmen (Webseiten, Produkte testen, Messen, im Supermarkt, Zeitungsartikel, im Job etc.)

- Gute (teure) Unternehmen bleiben meistens gut bzw. werden noch erfolgreicher, schlechte (billige) Unternehmen werden meist nicht besser sondern fallen weiter zurück

- Bleibe bei Themen, die du selbst gut einschätzen kannst (bei mir IT, Technik, Software, Cloud etc.)

- Kaufe bei Unternehmen, die du haben willst, nicht zu jedem Preis --> sei geduldig, lege dich auf die Lauer und schlage bei Sonder-Angeboten gnadenlos und angstfrei zu (z.B. Corona Crash) Manchmal dauert es Jahre, einige haben wills werde ich wohl nie besitzen.

- Lebe damit nicht alle guten Firmen im Portfolio haben zu können

- Ignoriere Branchen die zyklisch sind und/oder kein funktionierendes Geschäftsmodell haben, bzw. hohe (versteckte) Risiken in sich tragen, bei mir sind das u.a.: Banken, Autohersteller, Rüstung (aus ethischen Gründen) Lieferdienste aller Art, Fluggesellschaften, Wasserstoff-Werte, Hardware-Hersteller, Tabak-Werte usw.

- Höre auf dein Bauchgefühl: Wenn du unsicher bist, warte einfach ab --> wenn etwas zu gut klingt ist es meist nicht real

- Ignoriere Analysten und anonyme Ratschläge (z.B. in Foren) bzw. kaufe nicht deshalb (als - Inspiration kann man sich die Unternehmen natürlich ansehen)

- Kaufe nichts was Räder hat (Automobilindustrie)

Das sind meine Prinzipien, mein Kompass. Diese Vorgaben sind für jeden Investor anders. Bin mir recht sicher, dass fast alle alten Hasen hier im Forum ebenfalls so einen Kompass haben, wenn auch nicht aufgeschrieben.

Prinzipien machen das Leben leichter, sie sind wertvoll. Sie helfen dabei Entscheidungen zu treffen und sich auf die wesentlichen Dinge zu konzentrieren.

Beispiel: Ich kaufe keine Altria und auch wenn sie bei 25 USD steht, nicht. Weil Prinzip: keine Tabak-Werte. Es juckt mich kein Stück das die Divi-Rendite super hoch ist… spielt keine Rolle, selbst wenn Altria 15% Dividendenrendite hat, ich habe kein Interesse.

VG G



