    ROUNDUP/Aktien New York

    Zahlen im Bankensektor und Zinsoptimismus treiben an

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Börsen steigen: Dow +0,73%, Nasdaq +1,08%
    • Banken überzeugen: Bank of America +4%, Morgan Stanley +6,9%
    • Fed-Chef Powell deutet Zinssenkungen wegen Arbeitsmarkt an
    ROUNDUP/Aktien New York - Zahlen im Bankensektor und Zinsoptimismus treiben an
    Foto: Sophie Backes - unsplash

    NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem durchwachsenen Vortag ziehen die US-Börsen am Mittwoch wieder an. Der Leitindex Dow Jones Industrial gewann im frühen Geschäft 0,73 Prozent auf 46.610 Punkte. Der Technologie-Auswahlindex Nasdaq 100 legte um 1,08 Prozent auf 24.845 Zähler zu. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,94 Prozent auf 6.707 Punkte aufwärts.

    In der Berichtssaison konnten Banken erneut überzeugen. Börsianer begründen die Zuversicht der Anleger außerdem mit der Aussicht auf sinkende Zinsen, wodurch Investitionen sowie Kredite verbilligt und damit die Konjunktur angekurbelt werden dürfte.

    Der Präsident der Notenbank Fed, Jerome Powell, hatte Beobachtern zufolge schon am Vortag Hinweise auf eine weitere Zinssenkung geliefert, indem er auf Risiken für den Arbeitsmarkt verwies. Im August hätten sich die Lohnzuwächse "stark verlangsamt", was wahrscheinlich teilweise mit einem geringeren Anstieg der Beschäftigung zu begründen sei, sagte Powell laut Redetext in Philadelphia. "In diesem weniger dynamischen und etwas schwächeren Arbeitsmarkt scheinen die Abwärtsrisiken für die Beschäftigung gestiegen zu sein", beschrieb der Notenbankchef die Lage.

    Unter den Einzelwerten überraschten zur Wochenmitte erneut Finanzhäuser positiv. So brachten sprudelnde Einnahmen der Bank of America im Sommer überraschend viel Gewinn ein. Deren Anteilscheine zogen um 4 Prozent an. Bei Morgan Stanley fielen die Erträge im Aktienhandel unerwartet hoch aus. Die rekordhohen Papiere gewannen zuletzt 6,9 Prozent.

    Unter den Halbleiterwerten notierten Nvidia 1,1 Prozent höher. Eine Kaufempfehlung der Bank HSBC stützte. Analyst Frank Lee verwies auf das anhaltende Wachstum im Bereich Künstlicher Intelligenz.

    Nach einer Senkung des Ausblicks wegen möglicher Zollbelastungen verloren die Titel des Pharmakonzerns Abbott Laboratories 3,2 Prozent./ajx/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,79 % und einem Kurs von 111,6 auf Tradegate (15. Oktober 2025, 16:13 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um -1,45 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,00 %.

    Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 3,82 Bil..

    NVIDIA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 212,50USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 205,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 225,00USD was eine Bandbreite von +31,06 %/+43,84 % bedeutet.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    7 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
