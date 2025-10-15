Filterzigarettenverbot - BVTE kritisiert EU-Pläne und fordert Veto der Bundesregierung

Berlin (ots) - Das auf Ebene der Europäischen Union diskutierte Verbot von

Filterzigaretten kritisiert der Bundesverband der Tabakwirtschaft und neuartiger

Erzeugnisse (BVTE) als beispiellose Wirtschaftsfördermaßnahme für den illegalen

Tabakhandel. Die Bundesregierung muss sich in Brüssel entschieden und eindeutig

gegen ein Verkaufsverbot aussprechen und die Rückbesinnung auf eine pragmatische

Tabakpolitik einfordern.



Die Europäische Kommission will die Zustimmung der EU zu einem Verbot von

Zigarettenfiltern auf Ebene der Weltgesundheitsorganisation (WHO) forcieren. Der

Entwurf des EU-Verhandlungsmandats für die kommende WHO-COP11 sieht die

Unterstützung eines Filterverbots vor. Vor diesem Hintergrund erscheint das

heutige Dementi der EU-Kommission wenig glaubwürdig. Eine Unterstützung der

WHO-Verbotsforderung hat für die EU-Mitgliedstaaten zwar keine rechtlich

unmittelbar bindende Wirkung. Die Brüsseler Kommission erhielte damit jedoch den

Auftrag zur Vorbereitung eines Verbots im EU-Tabakrecht.





"Filterzigaretten zu verbieten, ist ein Vorschlag aus dem Brüsseler Irrenhaus",

erklärt BVTE-Hauptgeschäftsführer Jan Mücke: "Raucherinnen und Raucher müssen

mehr Schadstoffe aufnehmen, der Schwarzmarkt für illegale Filterzigaretten

explodiert, legale Händler stehen vor dem Aus und dem Staat entgehen

Tabaksteuern in Milliardenhöhe."Filterzigaretten haben in Deutschland einen

Marktanteil von 98 Prozent. Mit knapp 12.5 Milliarden Euro tragen sie den

Hauptanteil (ca. 80 Prozent) zum Tabaksteueraufkommen des Bundes bei.Der

Versuch, mit einem Filterverbot die "Genießbarkeit und Attraktivität von

Zigaretten zu verringern", ist nicht bloß eine beispiellose Bevormundung der

Konsumenten. Mit der Wahl zwischen einer höheren Schadstoffexposition durch

filterlose Erzeugnisse und unregulierten, illegalen Zigaretten vom Schwarzmarkt

werden Raucherinnen und Raucher einem größeren gesundheitlichen Risiko

ausgesetzt.



Der zu erwartende Kollaps des legalen Marktes für Zigaretten gefährdet die

Existenz tausender Tabakwarenhändler in Deutschland. An ihre Stelle tritt die

Organisierte Kriminalität, die mit illegalen Filterzigaretten die bestehende

Nachfrage bedienen wird. Die kriminellen Anbieter kümmern sich nicht um Jugend-

und Verbraucherschutz und entrichten auch keine Steuern. Allein die Ausfälle bei

der Tabaksteuer in zweistelliger Milliardenhöhe rissen ein tiefes Loch in den

Bundeshaushalt.



"Wer Filter verbietet, verbietet die Zigarette", stellt Jan Mücke fest: "Wir

brauchen Pragmatismus statt Prohibition, statt Verbraucherbevormundung die

Förderung schadstoffarmer Alternativprodukte als wirksame Option für den

Rauchstopp."Mücke fordert die Regierung von Bundeskanzler Merz auf, in Brüssel

dem Filterverbot eine deutliche Absage zu erteilen. Eine Weisung des

Bundesumweltministeriums, ein Verbot zu "begrüßen", muss zurückgenommen werden.

Zugleich sollte die Bundesregierung sich für eine pragmatische Neuausrichtung

der EU-Tabakpolitik einsetzen, die das Potenzial rauchfreier Nikotinprodukte zur

Verbesserung der öffentlichen Gesundheit konsequent nutzt. Dafür sollte

Deutschland mit der Zulassung von tabakfreien Nikotinbeuteln ein deutliches

Signal an die EU senden. Das im Vergleich zur Tabakzigarette am wenigsten

schädliche Nikotinkonsumprodukt ist für Raucherinnen und Rauchern in der

Bundesrepublik weiterhin nicht legal verfügbar.



Ansprechpartner für Rückfragen:



Bundesverband der Tabakwirtschaft und neuartiger Erzeugnisse (BVTE)

Jan Mücke

Hauptgeschäftsführer

Georgenstraße 25

10117 Berlin

Tel. +49 30 88 66 36 - 123

mailto:presse@bvte.de

http://www.bvte.de



