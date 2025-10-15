    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsApple AktievorwärtsNachrichten zu Apple
    UBS stuft APPLE INC auf 'Neutral'

    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Apple auf "Neutral" mit einem Kursziel von 220 US-Dollar belassen. Hauseigene Daten deuteten darauf hin, dass die Wartezeiten für die iPhone-17-Produktreihe in wichtigen Regionen im Wochenvergleich weiterhin konstant bis rückläufig seien, schrieb David Vogt in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dieser Trend dürfte sich fortsetzen, erwartete der Experte mit Verweis auf Daten zur iPhone-16-Produktreihe aus dem letzten Jahr./la/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / 16:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / 16:59 / GMT


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,34 % und einem Kurs von 216,3EUR auf Tradegate (15. Oktober 2025, 16:22 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: David Vogt
    Analysiertes Unternehmen: APPLE INC
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 220
    Kursziel alt: 220
    Währung: USD
    Zeitrahmen: 12m


    1 im Artikel enthaltener Wert
