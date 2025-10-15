Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 15.10.2025
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 15.10.2025 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Tagesperformance: -4,62 %
Performance 1M: +10,32 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu HENSOLDT
Das Anleger-Sentiment zu HENSOLDT im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während geopolitische Unsicherheiten und eine negative Kursentwicklung die Stimmung belasten, gibt es positive Nachrichten über Aufträge der Bundeswehr und strategische Partnerschaften zur Entwicklung neuer Technologien. Anleger sollten Geduld haben, da die langfristigen Perspektiven durch anhaltende Aufträge und Innovationen gestützt werden.
Tagesperformance: -4,11 %
Performance 1M: -13,59 %
Tagesperformance: +2,70 %
Performance 1M: -0,55 %
Tagesperformance: -2,19 %
Performance 1M: +44,51 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SUESS MicroTec
Das Anleger-Sentiment zu SUESS MicroTec im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während ein Rebound und ein Kursplus von 10% (Beitrag 4) positiv wahrgenommen werden, gibt es auch Bedenken aufgrund negativer Analystenkommentare (Beitrag 2). Zudem wird die mögliche positive Entwicklung durch die steigende Nachfrage nach KI-Chips hervorgehoben (Beitrag 6), was die Auftragslage verbessern könnte.
