    Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 15.10.2025

    Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 15.10.2025
    Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im E-Stoxx 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 15.10.2025 im E-Stoxx 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

    Chart Hermes International
    ISIN: FR0000052292
    WKN: 886670
    Die Hermes International Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,19 %.

    Rheinmetall
    Tagesperformance: -3,54 %
    Platz 2
    Performance 1M: -2,43 %
    Chart Rheinmetall
    ISIN: DE0007030009
    WKN: 703000
    Die Rheinmetall Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,54 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall

    Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Rheinmetall im wallstreetONLINE-Forum ist negativ. Die Aktie zeigt in den letzten 14 Tagen eine Abwärtsentwicklung, und viele Anleger befürchten, dass geopolitische Entwicklungen die Nachfrage nach Rüstungsprodukten verringern könnten. Zudem wird spekuliert, dass große Investoren die Kurse manipulieren, was Unsicherheit unter Kleinanlegern schürt.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Rheinmetall eingestellt.


    TotalEnergies
    Tagesperformance: +3,37 %
    Platz 3
    Performance 1M: -3,32 %
    Chart TotalEnergies
    ISIN: FR0000120271
    WKN: 850727
    Die TotalEnergies Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,37 %.

    ASML Holding
    Tagesperformance: +3,07 %
    Platz 4
    Performance 1M: +24,21 %
    Chart ASML Holding
    ISIN: NL0010273215
    WKN: A1J4U4
    Die ASML Holding Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,07 %.

    LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
    Tagesperformance: +2,52 %
    Platz 5
    Performance 1M: +18,08 %
    Chart LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
    ISIN: FR0000121014
    WKN: 853292
    Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,52 %.

