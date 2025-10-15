Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im ATX am 15.10.2025
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im ATX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 15.10.2025 im ATX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
STRABAG
Tagesperformance: -5,01 %
Tagesperformance: -5,01 %
Platz 1
Performance 1M: +0,97 %
Performance 1M: +0,97 %
PORR
Tagesperformance: -4,69 %
Tagesperformance: -4,69 %
Platz 2
Performance 1M: +8,76 %
Performance 1M: +8,76 %
EVN
Tagesperformance: +2,59 %
Tagesperformance: +2,59 %
Platz 3
Performance 1M: +4,54 %
Performance 1M: +4,54 %
AT & S Austria Technologie & Systemtechnik
Tagesperformance: +2,25 %
Tagesperformance: +2,25 %
Platz 4
Performance 1M: +47,39 %
Performance 1M: +47,39 %
DO & CO
Tagesperformance: -2,00 %
Tagesperformance: -2,00 %
Platz 5
Performance 1M: +2,15 %
Performance 1M: +2,15 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
6 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte