Lucid Air Sapphire gewinnt den „German Performance Car of the Year 2026 Award"

MÜNCHEN, 15. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Lucid Group, Inc. (NASDAQ: LCID), Hersteller der fortschrittlichsten Elektrofahrzeuge der Welt, gab heute bekannt, dass der Lucid Air Sapphire1 bei der diesjährigen Verleihung des prestigeträchtigen GCOTY (German Car of the Year – Deutsches Auto des Jahres) Awards zum deutschen Performance Car des Jahres 2026 gekürt wurde. Der Lucid Air Sapphire ist die erste vollelektrische Luxus-Supersportlimousine der Welt, die in weniger als 2 Sekunden von 0 auf 100 km/h beschleunigt und eine Höchstgeschwindigkeit von 330 km/h erreicht. Das Fahrzeug verfügt über 1251 PS, hat eine WLTP-Reichweite von 694 Kilometern mit einer Akkuladung und einen Energieverbrauch von 19,1 kWh/100 km. Der Lucid Air Sapphire ist nicht nur ein bahnbrechendes Performance-Fahrzeug, sondern auch ein raffinierter Langstrecken-Tourer, der viel Platz für Passagiere und Gepäck bietet und damit ebenso praktisch wie leistungsstark ist.

„Wir fühlen uns geehrt, dass der Lucid Air Sapphire mit dem German Performance Car of the Year Award ausgezeichnet wurde. Das bestärkt uns in unserer Überzeugung, dass er das vielseitigste und leistungsfähigste Elektrofahrzeug ist", sagte Lawrence Hamilton, Europa-Chef bei Lucid. „Die Technologie, die dem Air Sapphire zugrunde liegt, ermöglicht eine unübertroffene Mischung aus Leistung, Agilität sowie Vielseitigkeit. Das Ergebnis ist ein extrem leistungsfähiges Auto, das sich durch ein hervorragendes Ansprechverhalten und Alltagstauglichkeit auszeichnet."

„Mit drei hochmodernen Elektromotoren – alle von Lucid selbst entwickelt und hergestellt – erreicht der Lucid Air Sapphire ein völlig neues Leistungsniveau. Diese Leistung wird erneut durch die Ehre bestätigt, den ‚German Performance Car of the Year Award' zu erhalten", merkt Eric Bach, Senior-Vizepräsident Produkt und Chefingenieur bei Lucid, an. „Und weil ein dreimotoriger Lucid Air immer Teil des Entwicklungsprogramms war, behält er alle Stärken der bereits auf dem Markt befindlichen Lucid-Air-Varianten bei – darunter eine limousinenartige Beinfreiheit im Fond, ein voluminöser Kofferraum und eine beeindruckende Effizienz."