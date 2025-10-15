Kabelschaden am Hamburger Hauptbahnhof schränkt Verkehr ein

(neu: mehr Details und Hintergrund)



HAMBURG (dpa-AFX) - Wegen eines Kabelschadens ist der Zugverkehr am Hamburger Hauptbahnhof seit dem Nachmittag stark beeinträchtigt. Das teilte die Deutsche Bahn mit. Bis Betriebsschluss fahren die Züge des Fernverkehrs aus und in Richtung Süden demnach nur noch im Stundentakt und nur bis beziehungsweise ab Hamburg-Harburg. Der Betrieb der S-Bahn ist demnach nicht beeinträchtigt.

Fahrgäste werden gebeten, sich vor Fahrtantritt im Internet oder DB-Navigator über ihre Verbindungen zu informieren. Techniker seien bereits vor Ort und arbeiteten an der Reparatur, hieß es.