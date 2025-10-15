Unilever bringt mit Namdong eine neue Snacking-Marke mit koreanischen Geschmacksrichtungen nach Deutschland (FOTO)
Hamburg (ots) - Unilever erweitert sein Snacking-Portfolio in Deutschland mit
der Einführung von Namdong, einer neuen Marke für Instant-Nudeln mit
koreanischen Geschmacksrichtungen. Die Produkte bieten ein intensives
Geschmackserlebnis mit individuell dosierbarer Schärfe - und treffen damit den
Nerv einer wachsenden Zielgruppe, die sich nach authentischen, asiatischen
Aromen sehnt.
Die Nachfrage nach asiatisch inspirierten Mini-Mahlzeiten wächst kontinuierlich
- insbesondere die koreanische Küche erfreut sich bei deutschen Konsument*innen
zunehmender Beliebtheit. Namdong greift diesen Trend auf und bringt mit drei
Varianten - Beef Jjigae, Chicken Jjigae und Kimchi Jjigae (vegan) - die
beliebten Jjigae-Eintopfgerichte aus Südkorea in praktischer Form in den Handel.
Ein besonderes Merkmal: Die Schärfe kommt separat im beiliegenden Gewürzsachet -
so kann jede*r selbst entscheiden, wie viel "Feuer" im Gericht steckt. Damit
bietet Namdong ein personalisierbares Geschmackserlebnis, das sowohl Fans
intensiver Schärfe als auch Liebhaber*innen milderer Aromen begeistert.
"Mit Namdong bringen wir nicht nur eine neue Marke auf den Markt, sondern auch
ein neues Geschmackserlebnis", sagt Marko Stojisavlevic, Brand Manager Namdong &
Knorr Snacking Unilever Deutschland. "Die Kombination aus authentischen
Geschmacksrichtungen, flexibler Schärfe und modernen Formaten trifft den Puls
der Zeit, insbesondere bei jüngeren Zielgruppen, die nach neuen kulinarischen
Impulsen suchen."
Namdong wird in zwei Formaten erhältlich sein: Pots für den praktischen Genuss
unterwegs und Blocks für die Zubereitung zu Hause.
Begleitet wird der Launch von einer Social-First-Kampagne mit Fokus auf TikTok
und Instagram. Im Mittelpunkt steht Rami, das Markenmaskottchen - ein frecher
Tiger, der die würzige Seele von Namdong verkörpert und die junge Zielgruppe auf
charmante Weise anspricht.
Mit Namdong setzt Unilever ein starkes Zeichen im wachsenden Segment asiatischer
Mini-Mahlzeiten und bringt frischen Wind in die Regale deutscher Supermärkte.
Pressekontakt:
Media Relations Unilever Deutschland
Telefon: : +49 40 69639 2164
E-Mail: mailto:Mediarelations.de@unilever.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/24435/6138417
OTS: Unilever Deutschland GmbH
