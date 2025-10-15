Unilever bringt mit Namdong eine neue Snacking-Marke mit koreanischen Geschmacksrichtungen nach Deutschland (FOTO)

Hamburg (ots) - Unilever erweitert sein Snacking-Portfolio in Deutschland mit

der Einführung von Namdong, einer neuen Marke für Instant-Nudeln mit

koreanischen Geschmacksrichtungen. Die Produkte bieten ein intensives

Geschmackserlebnis mit individuell dosierbarer Schärfe - und treffen damit den

Nerv einer wachsenden Zielgruppe, die sich nach authentischen, asiatischen

Aromen sehnt.



Die Nachfrage nach asiatisch inspirierten Mini-Mahlzeiten wächst kontinuierlich

- insbesondere die koreanische Küche erfreut sich bei deutschen Konsument*innen

zunehmender Beliebtheit. Namdong greift diesen Trend auf und bringt mit drei

Varianten - Beef Jjigae, Chicken Jjigae und Kimchi Jjigae (vegan) - die

beliebten Jjigae-Eintopfgerichte aus Südkorea in praktischer Form in den Handel.





Ein besonderes Merkmal: Die Schärfe kommt separat im beiliegenden Gewürzsachet -

so kann jede*r selbst entscheiden, wie viel "Feuer" im Gericht steckt. Damit

bietet Namdong ein personalisierbares Geschmackserlebnis, das sowohl Fans

intensiver Schärfe als auch Liebhaber*innen milderer Aromen begeistert.



"Mit Namdong bringen wir nicht nur eine neue Marke auf den Markt, sondern auch

ein neues Geschmackserlebnis", sagt Marko Stojisavlevic, Brand Manager Namdong &

Knorr Snacking Unilever Deutschland. "Die Kombination aus authentischen

Geschmacksrichtungen, flexibler Schärfe und modernen Formaten trifft den Puls

der Zeit, insbesondere bei jüngeren Zielgruppen, die nach neuen kulinarischen

Impulsen suchen."



Namdong wird in zwei Formaten erhältlich sein: Pots für den praktischen Genuss

unterwegs und Blocks für die Zubereitung zu Hause.



Begleitet wird der Launch von einer Social-First-Kampagne mit Fokus auf TikTok

und Instagram. Im Mittelpunkt steht Rami, das Markenmaskottchen - ein frecher

Tiger, der die würzige Seele von Namdong verkörpert und die junge Zielgruppe auf

charmante Weise anspricht.



Mit Namdong setzt Unilever ein starkes Zeichen im wachsenden Segment asiatischer

Mini-Mahlzeiten und bringt frischen Wind in die Regale deutscher Supermärkte.



