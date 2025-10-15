    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPT Unilever Indonesia AktievorwärtsNachrichten zu PT Unilever Indonesia
    Unilever bringt mit Namdong eine neue Snacking-Marke mit koreanischen Geschmacksrichtungen nach Deutschland (FOTO)

    Hamburg (ots) - Unilever erweitert sein Snacking-Portfolio in Deutschland mit
    der Einführung von Namdong, einer neuen Marke für Instant-Nudeln mit
    koreanischen Geschmacksrichtungen. Die Produkte bieten ein intensives
    Geschmackserlebnis mit individuell dosierbarer Schärfe - und treffen damit den
    Nerv einer wachsenden Zielgruppe, die sich nach authentischen, asiatischen
    Aromen sehnt.

    Die Nachfrage nach asiatisch inspirierten Mini-Mahlzeiten wächst kontinuierlich
    - insbesondere die koreanische Küche erfreut sich bei deutschen Konsument*innen
    zunehmender Beliebtheit. Namdong greift diesen Trend auf und bringt mit drei
    Varianten - Beef Jjigae, Chicken Jjigae und Kimchi Jjigae (vegan) - die
    beliebten Jjigae-Eintopfgerichte aus Südkorea in praktischer Form in den Handel.

    Ein besonderes Merkmal: Die Schärfe kommt separat im beiliegenden Gewürzsachet -
    so kann jede*r selbst entscheiden, wie viel "Feuer" im Gericht steckt. Damit
    bietet Namdong ein personalisierbares Geschmackserlebnis, das sowohl Fans
    intensiver Schärfe als auch Liebhaber*innen milderer Aromen begeistert.

    "Mit Namdong bringen wir nicht nur eine neue Marke auf den Markt, sondern auch
    ein neues Geschmackserlebnis", sagt Marko Stojisavlevic, Brand Manager Namdong &
    Knorr Snacking Unilever Deutschland. "Die Kombination aus authentischen
    Geschmacksrichtungen, flexibler Schärfe und modernen Formaten trifft den Puls
    der Zeit, insbesondere bei jüngeren Zielgruppen, die nach neuen kulinarischen
    Impulsen suchen."

    Namdong wird in zwei Formaten erhältlich sein: Pots für den praktischen Genuss
    unterwegs und Blocks für die Zubereitung zu Hause.

    Begleitet wird der Launch von einer Social-First-Kampagne mit Fokus auf TikTok
    und Instagram. Im Mittelpunkt steht Rami, das Markenmaskottchen - ein frecher
    Tiger, der die würzige Seele von Namdong verkörpert und die junge Zielgruppe auf
    charmante Weise anspricht.

    Mit Namdong setzt Unilever ein starkes Zeichen im wachsenden Segment asiatischer
    Mini-Mahlzeiten und bringt frischen Wind in die Regale deutscher Supermärkte.

