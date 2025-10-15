AUTO1 Group Aktie klettert deutlich - 15.10.2025

Mit einer Performance von +4,20 % konnte die AUTO1 Group Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Wie geht es mit der Aktie weiter?

AUTO1 Group digitalisiert den Gebrauchtwagenhandel in Europa mit Plattformen wie Autohero und AUTO1.com, ist in über 30 Ländern aktiv und konkurriert mit Cazoo und Carvana. Ein starkes Händlernetzwerk und eine effiziente Technologieplattform sind ihre Alleinstellungsmerkmale.

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in AUTO1 Group investiert war, konnte einen Gewinn von +6,35 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die AUTO1 Group Aktie damit um -10,35 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,81 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von AUTO1 Group einen Anstieg von +75,86 %.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,98 % geändert.

AUTO1 Group Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -10,35 % 1 Monat +2,81 % 3 Monate +6,35 % 1 Jahr +193,40 %

Informationen zur AUTO1 Group Aktie

Es gibt 220 Mio. AUTO1 Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,31 Mrd.EUR wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

AUTO1 Group Aktie jetzt kaufen?

Ob die AUTO1 Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AUTO1 Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.