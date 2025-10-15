UBS stuft BOEING CO auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Boeing nach Auslieferungszahlen für September auf "Buy" mit einem Kursziel von 280 US-Dollar belassen. Dies schrieb Gavin Parsons in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ajx/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2025 / 01:31 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2025 / 01:31 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Boeing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,31 % und einem Kurs von 185,3EUR auf Tradegate (15. Oktober 2025, 17:05 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Gavin Parsons

Analysiertes Unternehmen: BOEING CO

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 280

Kursziel alt: 280

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m

