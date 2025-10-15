Rohstoffpreise Überblick
Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 15.10.2025
Edelmetalle wie Gold und Silber können heute zulegen. Am Rohölmarkt verlieren sowohl WTI-Öl als auch Brent-Öl und liegen im Minus.
Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.201,95USD pro Feinunze und notiert damit +1,44 % im Plus. Auch der Silberpreis liegt bei 52,73USD pro Feinunze und verzeichnet ein Plus von +2,49 %.
Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:
Der Brent-Ölpreis liegt bei 62,05USD und verzeichnet ein Minus von -0,33 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 57,99USD und verzeichnet ein Minus von -1,00 %.
Industriemetalle & Co.
Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:
|Rohstoff
|Kurs
|Veränderung
|Palladium
|1.549,50USD
|+1,34 %
|Platin
|1.669,00USD
|+1,06 %
|Kupfer London Rolling
|10.605,61USD
|+0,51 %
|Aluminium
|2.750,59PKT
|+0,18 %
|Erdgas
|3,008USD
|-0,94 %
Rohstoff des Tages: Silber
Mit einem Tages-Plus von +2,49 % gehört Silber heute zu den größten Gewinnern.
Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 15.10.25, 17:29 Uhr.