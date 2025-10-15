Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 15.10.2025

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.201,95USD pro Feinunze und notiert damit +1,44 % im Plus. Auch der Silberpreis liegt bei 52,73USD pro Feinunze und verzeichnet ein Plus von +2,49 %.

Edelmetalle wie Gold und Silber können heute zulegen. Am Rohölmarkt verlieren sowohl WTI-Öl als auch Brent-Öl und liegen im Minus.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 62,05USD und verzeichnet ein Minus von -0,33 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 57,99USD und verzeichnet ein Minus von -1,00 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.549,50 USD +1,34 % Platin 1.669,00 USD +1,06 % Kupfer London Rolling 10.605,61 USD +0,51 % Aluminium 2.750,59 PKT +0,18 % Erdgas 3,008 USD -0,94 %

Rohstoff des Tages: Silber

Mit einem Tages-Plus von +2,49 % gehört Silber heute zu den größten Gewinnern.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 15.10.25, 17:29 Uhr.