Meyer Werft liefert neues Kreuzfahrtschiff früher ab
- Meyer Werft liefert "Disney Destiny" zwei Wochen früher.
- Schiff hat 1.250 Kabinen, Platz für 4.000 Passagiere.
- Antrieb mit LNG reduziert Emissionen deutlich.
PAPENBURG (dpa-AFX) - Zwei Wochen früher als ursprünglich geplant hat die Meyer Werft aus Papenburg ihr neuestes Kreuzfahrtschiff, die "Disney Destiny", abgeliefert. Der Ozeanreise war im September über eine Strecke von gut 40 Kilometern auf der Ems zur Nordsee überführt worden.
Die "Disney Destiny" ist das dritte Schiff der sogenannten Wish-Klasse, das die Meyer Werft für den Disney-Konzern gebaut hat. Das Schiff verfügt über rund 1.250 Kabinen und bietet der Werft zufolge Platz für etwa 4.000 Passagiere. Wie ihre Schwesterschiffe "Disney Wish" und "Disney Treasure" ist die "Disney Destiny" mit einem Antrieb mit Flüssigerdgas (LNG) ausgestattet, der die Emissionen im Vergleich zu althergebrachten Antrieben reduzieren soll.
Schon 2010 und 2011 baute die Meyer Werft zwei Kreuzfahrtschiffe für Disney. Im vergangenen Jahr bekam die schwer angeschlagene Werft vier weitere Aufträge von dem US-amerikanischen Unterhaltungskonzern, die von 2027 bis 2031 abgeliefert werden sollen. Voraussichtlich im November soll die "Disney Destiny" zu ihrer ersten Reise aufbrechen./eks/DP/jha
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Walt Disney Aktie
Die Walt Disney Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,62 % und einem Kurs von 96,38 auf Tradegate (15. Oktober 2025, 17:27 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Walt Disney Aktie um -0,67 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,65 %.
Die Marktkapitalisierung von Walt Disney bezifferte sich zuletzt auf 173,28 Mrd..
Walt Disney zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9100 %.
Die letzten 1 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 138,00USD.
