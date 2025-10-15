Meyer Werft liefert neues Kreuzfahrtschiff früher ab

Schon 2010 und 2011 baute die Meyer Werft zwei Kreuzfahrtschiffe für Disney. Im vergangenen Jahr bekam die schwer angeschlagene Werft vier weitere Aufträge von dem US-amerikanischen Unterhaltungskonzern, die von 2027 bis 2031 abgeliefert werden sollen. Voraussichtlich im November soll die "Disney Destiny" zu ihrer ersten Reise aufbrechen./eks/DP/jha

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Walt Disney Aktie

Die Walt Disney Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,62 % und einem Kurs von 96,38 auf Tradegate (15. Oktober 2025, 17:27 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Walt Disney Aktie um -0,67 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,65 %.

Die Marktkapitalisierung von Walt Disney bezifferte sich zuletzt auf 173,28 Mrd..

Walt Disney zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9100 %.

Die letzten 1 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 138,00USD.