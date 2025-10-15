    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsWalt Disney AktievorwärtsNachrichten zu Walt Disney
    Meyer Werft liefert neues Kreuzfahrtschiff früher ab

    Foto: Richard Drew - dpa

    PAPENBURG (dpa-AFX) - Zwei Wochen früher als ursprünglich geplant hat die Meyer Werft aus Papenburg ihr neuestes Kreuzfahrtschiff, die "Disney Destiny", abgeliefert. Der Ozeanreise war im September über eine Strecke von gut 40 Kilometern auf der Ems zur Nordsee überführt worden.

    Die "Disney Destiny" ist das dritte Schiff der sogenannten Wish-Klasse, das die Meyer Werft für den Disney-Konzern gebaut hat. Das Schiff verfügt über rund 1.250 Kabinen und bietet der Werft zufolge Platz für etwa 4.000 Passagiere. Wie ihre Schwesterschiffe "Disney Wish" und "Disney Treasure" ist die "Disney Destiny" mit einem Antrieb mit Flüssigerdgas (LNG) ausgestattet, der die Emissionen im Vergleich zu althergebrachten Antrieben reduzieren soll.

    Schon 2010 und 2011 baute die Meyer Werft zwei Kreuzfahrtschiffe für Disney. Im vergangenen Jahr bekam die schwer angeschlagene Werft vier weitere Aufträge von dem US-amerikanischen Unterhaltungskonzern, die von 2027 bis 2031 abgeliefert werden sollen. Voraussichtlich im November soll die "Disney Destiny" zu ihrer ersten Reise aufbrechen./eks/DP/jha

    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
