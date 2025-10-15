    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    97 Aufrufe 97 0 Kommentare 0 Kommentare

    Sorge über 'neue Dimension der Bedrohung'

    Für Sie zusammengefasst
    • Bundesregierung warnt vor akuten Bedrohungen in DE.
    • Ausbau der Luftverteidigung und Drohnenabwehr gefordert.
    • Opposition kritisiert Zögerlichkeit und mangelnde Verteidigungsfähigkeit.

    BERLIN (dpa-AFX) - Angesichts von Drohnenüberflügen, Spionageaktivitäten und Desinformationskampagnen hat die Bundesregierung dazu aufgerufen, die Bedrohungslage in Deutschland ernst zu nehmen. "Wir müssen diesen Bedrohungen schnell und entschlossen begegnen", betonte Außenamts-Staatsminister Florian Hahn (CSU). Bei einer Aktuellen Stunde im Bundestag warb er unter anderem für einen Ausbau der deutschen Luftverteidigung.

    Verteidigungsstaatssekretär Nils Schmid (SPD) sprach von einer "neuen Dimension der Bedrohung" und stellte für die kommenden zehn Jahre rund zehn Milliarden Euro bei der Drohnenabwehr in Aussicht. Bei einer öffentlichen Anhörung hatten die Spitzen der Nachrichtendienste zu Wochenbeginn vor einer akuten Bedrohung durch Russland gewarnt. Eine Eskalation der Lage sei jederzeit möglich.

    Die Opposition warf der Regierung allerdings Zögerlichkeit vor - etwa bei der Wehrpflicht. "Wir sind nicht verteidigungsfähig", warnte der stellvertretende AfD-Fraktionsvorsitzende Stefan Keuter. Grünen-Fraktionsvize Konstantin von Notz mahnte unterdessen ein Schutzkonzept für kritische Infrastruktur sowie klare Zuständigkeiten bei der Drohnenabwehr an. Jan Köstering von der Linken forderte hingegen, trotz außenpolitischer Risiken die Alltagssorgen der Menschen nicht aus dem Blick zu verlieren: "Was nützt uns Drohnenabwehr, wenn das Krankenhausbett fehlt?"/ax/DP/jha





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Sorge über 'neue Dimension der Bedrohung' Angesichts von Drohnenüberflügen, Spionageaktivitäten und Desinformationskampagnen hat die Bundesregierung dazu aufgerufen, die Bedrohungslage in Deutschland ernst zu nehmen. "Wir müssen diesen Bedrohungen schnell und entschlossen begegnen", betonte …