Storyblok stellt CMS-Innovationen vor, die es Marken ermöglichen, im neuen Web sichtbar und selbstbewusst zu bleiben

NEW YORK und AMSTERDAM, 15. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Zu Beginn der JoyConf, der allerersten Konferenz von Storybloks, kündigte das Unternehmen neue Produktfunktionen und Partnerschaften an, die seine Mission unterstützen, das Headless CMS zu sein, das es Marketern und Entwicklern ermöglicht, mit Freude Inhalte zu erstellen und in der KI-gesteuerten Ära erfolgreich zu sein.

Mit diesen neuen Funktionen und Partnerschaften können Marken ihre Inhalte optimieren und deren Leistung vollständig nachvollziehen, um im neuen, KI-gestützten Kaufprozess erfolgreich zu sein

Dominik Angerer, Geschäftsführer und Mitbegründer von Storyblok, sagte: „Das Web sieht ganz anders aus als noch vor ein paar Monaten. Heute vertrauen die Menschen der KI mehr als Ihrer Website. Der Suchverkehr ist rückläufig, Null-Klick-KI-Antworten sind im Aufwind und Marken sind nach wie vor überrascht darüber, wie schnell die Regeln neu definiert wurden. Früher lag der Schwerpunkt darauf, so viele Inhalte wie möglich zu veröffentlichen, aber jetzt gehen all diese nicht verwalteten Inhaltsschulden nach hinten los. Veraltete und irrelevante Inhalte können als Quelle der Wahrheit in KI-Antworten verwendet werden, um eine Marke falsch darzustellen, ihre Autorität zu mindern und die Customer Journey zu beenden, bevor sie überhaupt begonnen hat."

„Die gute Nachricht ist, dass die Produktfunktionen und Partnerschaften, die wir für den Betrieb und die Beobachtbarkeit von Inhalten vorstellen, Marken einen neuen Leitfaden für den Erfolg bieten. In einer Zeit, in der die KI-Suche die neue Eingangstür zu Ihrer Marke ist, werden sie mehr Vertrauen in ihre Inhalte haben als je zuvor."

Storyblok Strata: Sicht auf alles, Lösungen für alles (ab nächstem Jahr erhältlich)

Storyblok versteht Inhalte bereits auf der Grundlage ihres Kontexts. Mit Strata erhalten Unternehmen Zugang zu diesen Informationen und vielem mehr über eine Vektordatenebene, die Inhalte auf völlig neue Weise transparent und verständlich macht. Strata analysiert Ihre Inhalte und erstellt eine Vektordatenbank, die jedem Inhalt in Storyblok Bedeutung und Verbindung verleiht.

Mit dieser verbesserten Content-Basis können Marken schnell Content-Schulden identifizieren und beseitigen, neue markengerechte Inhalte erstellen, den Zugang zu KI und deren Verständnis verbessern und Personalisierung in großem Maßstab anbieten. Strata wird auch neue und verbesserte Anwendungsfälle unterstützen, bei denen Inhalte von entscheidender Bedeutung sind, wie beispielsweise ein relevanter, präziser und sofortiger Kundensupport.