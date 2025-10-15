    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTesla AktievorwärtsNachrichten zu Tesla
    Waymo-Robotaxis auf dem Weg nach Europa

    Für Sie zusammengefasst
    • Waymo startet 2024 mit Robotaxis in London.
    • Genehmigungen werden in den kommenden Monaten eingeholt.
    • Konkurrenz: Uber und Wayve im selbstfahrenden Markt.
    Foto: Arne Dedert - DPA

    MOUNTAIN VIEW (dpa-AFX) - Die fahrerlosen Robotaxis von Waymo kommen nach Europa: Die Google -Schwesterfirma will im kommenden Jahr in London starten. In den nächsten Monaten sollen die nötigen Erlaubnisse eingeholt werden, wie Waymo ohne einen genauen Termin ankündigte.

    Waymo gilt als führend beim autonomen Fahren. Robotaxis der Firma machten in einer Handvoll US-Städte bisher mehr als zehn Millionen bezahlte Fahrten mit Passagieren.

    Tech-Milliardär Elon Musk versucht allerdings gerade, den jungen Markt mit Autos von Tesla aufzurollen. Ein großer Unterschied ist, dass Musk sich bei selbstfahrenden Autos nur auf Kameras verlässt, während Waymo zusätzlich teurere Laserradare einsetzt, die die Umgebung der Fahrzeuge abtasten.

    Musks Ansatz hat den Vorteil, dass Tesla deutlich günstiger einen Robotaxi-Dienst anbieten kann. Allerdings zweifeln Experten und Konkurrenten an, dass autonomes Fahren verlässlich nur mit Kameras umgesetzt werden kann.

    In London wird Waymo auf Uber als Konkurrenten treffen: Der Fahrdienst-Vermittler kooperiert mit der Firma Wayve, die Technik für selbstfahrende Autos entwickelt. Erfahrungen mit dem Linksverkehr sammelt Waymo bereits mit Testfahrten in Tokio./so/DP/jha

     

    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Mehr anzeigen
