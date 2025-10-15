    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAXA AktievorwärtsNachrichten zu AXA
    AXA Partners und bolttech geben strategische Partnerschaft bekannt, um eingebettete Versicherungslösungen in ganz Europa voranzutreiben

    PARIS, 15. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- AXA Partners, eine 100 % Tochtergesellschaft der AXA Group, und bolttech, ein weltweit führendes Insurtech-Unternehmen, haben heute eine neue langfristige strategische Partnerschaft bekannt gegeben, um eingebettete Versicherungs- und Assistance-Lösungen ("embedded Insurances") in der Europäischen Union, im Vereinigten Königreich und in der Schweiz auf den Markt zu bringen.

    Diese Partnerschaft kombiniert die innovativen B2B2C-Versicherungs- und Assistance-Dienstleistungen von AXA Partners in den Bereichen Kfz, Hausrat, Reisen, Kredit- und Lebensstilschutz sowie anderen Geschäftsbereichen innerhalb der AXA Group. Sie nutzt außerdem das Know-how von bolttech als globalem Insurtech-Unternehmen und Anbieter von End-to-End-Versicherungs- und Technologielösungen, einschließlich Lösungen für den Geräteschutz.

    Gemeinsam werden AXA Partners und bolttech neue Geschäftsmöglichkeiten für Geschäftspartner schaffen, indem sie ein größeres Upselling- und Cross-Selling-Potenzial  erschließen. Die Partnerschaft wird sich auf den Aufbau strategischer Beziehungen zu Versicherern, MGAs, Rückversicherern und Vertriebspartnern in verschiedenen Branchen wie Telekommunikation, Finanzdienstleistungen, Versorgungsunternehmen, Reisen, OEMs und Handel konzentrieren, um die Marktreichweite zu vergrößern und ein breiteres Spektrum an Kundenbedürfnissen zu erfüllen.

    Stephan Tan, Geschäftsführer von bolttech für die Region EMEA, erklärte: „Diese Vereinbarung stellt einen bedeutenden Schritt für das Wachstum von bolttech in Europa dar, wo wir eine starke Dynamik für eingebettete Versicherungen in großem  Ausmaß beobachten. Mit AXA Partners vereinen wir komplementäre Fähigkeiten und das gemeinsame Ziel, Partnern und ihren Kunden durch innovative Versicherungserlebnisse einen Mehrwert zu bieten."

    Gunter Uytterhoeven, Leiter des Kunden- und Strategiebereichs bei AXA Partners, erklärte: „Das Kundenverhalten verändert sich rasant und schafft neue Möglichkeiten für Telekommunikationsunternehmen, Banken, Versorgungsunternehmen, OEMs, Einzelhändler und die Reisebranche, neue Wertversprechen zu monetarisieren. Kunden erwarten heute, dass maßgeschneiderte Versicherungen nahtlos in das eingebettet sind, was sie erwerben. Gemeinsam mit bolttech bietet AXA nun die breiteste Palette an Versicherungslösungen für den B2B2C-Vertrieb in den Märkten der Europäischen Union, Großbritanniens und der Schweiz an. Ein derart umfangreiches Angebot in Kombination mit den Funktionen der Versicherungsorchestrierungsplattform von AXA und bolttech ist wirklich einzigartig. Mehr Umsatz aus dem Versicherungsvertrieb generieren und gleichzeitig den Kunden einen höheren Mehrwert bieten – das ist unser Versprechen an unsere Unternehmenspartner."

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/axa-partners-und-bolttech-geben-strategische-partnerschaft-bekannt-um-eingebettete-versicherungslosungen-in-ganz-europa-voranzutreiben-302585086.html



