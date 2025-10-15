Wirtschaft
Dax schließt mit leichtem Minus - Edelmetalle im Höhenflug
"Die Berichtssaison nimmt langsam Fahrt auf und aus Mangel an weiteren makroökonomischen Impulsen spielen die Handelsaktivitäten zunehmend wichtigere Rollen", kommentierte Marktanalyst Andreas Lipkow. "Die in den Finanzmärkten befindliche Unsicherheit spiegelt sich zusätzlich bei den Rekordständen der Edelmetalle wider. So haben Gold und Silber im heutigen Handelsverlauf teilweise neue Rekordstände erreicht."
Bis kurz vor Handelsschluss standen die Papiere von BASF, Brenntag und Beiersdorf an der Spitze der Kursliste in Frankfurt. Das Schlusslicht bildeten die Rheinmetall-Aktien.
Unterdessen sank der Gaspreis: Eine Megawattstunde (MWh) Gas zur Lieferung im November kostete 32 Euro und damit ein Prozent weniger als am Vortag. Das impliziert einen Verbraucherpreis von mindestens rund acht bis neun Cent pro Kilowattstunde (kWh) inklusive Nebenkosten und Steuern, sollte das Preisniveau dauerhaft so bleiben.
Der Ölpreis sank ebenfalls: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Mittwochnachmittag gegen 17 Uhr deutscher Zeit 62,04 US-Dollar, das waren 35 Cent oder 0,6 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Mittwochnachmittag stärker: Ein Euro kostete 1,1635 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8595 Euro zu haben.
Ende des Jahres läuft die Beschäftigungsgarantie in Ludwigshafen aus.
Ist doch Bewegung drin was die Umgestaltung angeht
DOW JONES--Der deutsche Chemiekonzern BASF führt nach einem Bericht der Financial Times (FT) exklusive Gespräche mit der amerikanischen Private-Equity-Firma Carlyle über den Verkauf seines Geschäftes mit Lacken und Oberflächentechnologien. Wie die britische Wirtschaftszeitung unter Berufung auf ungenannte Quellen schreibt, geht es um einen Kaufpreis von rund 7 Milliarden Euro.
Das von BASF gestartete Verkaufsverfahren habe auch das Interesse anderer Beteiligungsgesellschaften geweckt, darunter KPS Capital Partners.
Die Coating-Sparte beschäftigt mehr als 10.300 Mitarbeiter und erwirtschaftet einen Jahresumsatz von rund 3,8 Milliarden Euro.
BASF und Carlyle hätten eine Stellungnahme abgelehnt, schreibt die FT.
