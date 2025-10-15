JPMORGAN stuft SANOFI auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sanofi auf "Overweight" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Für das dritte Quartal liegt Analyst Richard Vosser beim Gewinn je Aktie um ein Prozent über den Konsensschätzungen, wie er am Mittwoch schrieb. Den Ausblick dürfte der Pharmahersteller bekräftigen. Dies sollte die Erwartungen am Markt stützen./rob/ajx/heVeröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2025 / 15:30 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2025 / 15:30 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Sanofi Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,87 % und einem Kurs von 84,22EUR auf Tradegate (15. Oktober 2025, 17:35 Uhr) gehandelt.



