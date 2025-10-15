Michael Fuchs
Authentische Führung statt reiner Technik-Fokus - wie Unternehmen im KI-Zeitalter nachhaltigen Erfolg erzielen (FOTO)
Immenstadt (ots) - Ob KI-Revolution, digitale Tools oder Methodenvielfalt: In
einer Welt stetigen Wandels erreichen viele Unternehmen nicht den Erfolg, den
sie sich eigentlich erhofft haben. Denn Transformation scheitert nicht an
Technik, sondern an Menschen - und vor allem an deren Haltung. Wie also schaffen
Unternehmen endlich den entscheidenden Schritt in eine nachhaltige Zukunft?
Neue Software, agile Methoden, KI-gestützte Workflows: Viele Unternehmen
investieren unaufhörlich in technische Innovationen und hoffen dadurch auf
Wettbewerbsvorteile. Doch trotz modernster Technologie stocken
Transformationsprozesse, Mitarbeiter verweigern sich Veränderungen und das
gewünschte Wachstum bleibt aus. Wer genauer hinschaut, erkennt: Es hakt nicht am
System, sondern an der Führungskultur. Traditionelle Führungsansätze, die auf
Wissensvorsprung und Kontrolle setzen, funktionieren nicht mehr. Mitarbeiter
sind dank Internet, Netzwerken und eigener Expertise schließlich oft mindestens
genauso informiert wie ihre Führungskräfte. "Die Folge: Statt Neues zu
ermöglichen, blockieren gewachsene Rollenmuster und fehlende persönliche
Entwicklung die notwendige Innovation", erklärt Michael Fuchs, integraler
Führungsexperte und Organisationsentwickler.
"In einer Welt voller Wissen braucht es nicht mehr Information, sondern mehr
Integrität und innere Klarheit", fügt er hinzu. "Denn insbesondere in unserer
VUCA-Gesellschaft - geprägt von Volatilität, Unsicherheit, Komplexität und
Ambiguität - wird die Fähigkeit zur Selbstführung und inneren Reife zum
entscheidenden Faktor."Durch seine integralen Entwicklungsreisen verknüpft
Michael Fuchs gemeinschaftliches wie persönliches Wachstum mit nachhaltigem
wirtschaftlichem Erfolg - nicht als Nebenaspekt, sondern als Kernaufgabe
moderner Führung. In einer Ära, in der künstliche Intelligenz Wissen breit
verfügbar macht, richtet er den Fokus damit bewusst auf emotionale, soziale und
spirituelle Intelligenz. Worauf es dabei ankommt und wie Unternehmen notwendige
Veränderungsprozesse auf dieser Basis meistern, verrät Michael Fuchs hier.
Die VUCA-Welt verlangt eine neue Haltung: Selbstführung als Schlüssel
Mehr und mehr macht die VUCA-Welt persönliche Reife zur Schlüsselressource.
Früher galt das Modell der "Leadership Pipeline": erst sich selbst führen, dann
ein Team, später eine Abteilung. Heute bricht diese Logik zusammen, denn
Organisationen sind fluider, weniger hierarchisch. Junge Talente lassen sich
nicht mehr allein mit Status oder Gehalt locken, das bekommen sie überall. Was
sie wirklich suchen, ist Persönlichkeitsentwicklung. Denn nur innere Reife
ermöglicht in einer derart hochdynamischen Welt Orientierung. Selbstführung ist
