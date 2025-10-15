Authentische Führung statt reiner Technik-Fokus - wie Unternehmen im KI-Zeitalter nachhaltigen Erfolg erzielen (FOTO)

Immenstadt (ots) - Ob KI-Revolution, digitale Tools oder Methodenvielfalt: In

einer Welt stetigen Wandels erreichen viele Unternehmen nicht den Erfolg, den

sie sich eigentlich erhofft haben. Denn Transformation scheitert nicht an

Technik, sondern an Menschen - und vor allem an deren Haltung. Wie also schaffen

Unternehmen endlich den entscheidenden Schritt in eine nachhaltige Zukunft?



Neue Software, agile Methoden, KI-gestützte Workflows: Viele Unternehmen

investieren unaufhörlich in technische Innovationen und hoffen dadurch auf

Wettbewerbsvorteile. Doch trotz modernster Technologie stocken

Transformationsprozesse, Mitarbeiter verweigern sich Veränderungen und das

gewünschte Wachstum bleibt aus. Wer genauer hinschaut, erkennt: Es hakt nicht am

System, sondern an der Führungskultur. Traditionelle Führungsansätze, die auf

Wissensvorsprung und Kontrolle setzen, funktionieren nicht mehr. Mitarbeiter

sind dank Internet, Netzwerken und eigener Expertise schließlich oft mindestens

genauso informiert wie ihre Führungskräfte. "Die Folge: Statt Neues zu

ermöglichen, blockieren gewachsene Rollenmuster und fehlende persönliche

Entwicklung die notwendige Innovation", erklärt Michael Fuchs, integraler

Führungsexperte und Organisationsentwickler.







Integrität und innere Klarheit", fügt er hinzu. "Denn insbesondere in unserer

VUCA-Gesellschaft - geprägt von Volatilität, Unsicherheit, Komplexität und

Ambiguität - wird die Fähigkeit zur Selbstführung und inneren Reife zum

entscheidenden Faktor."Durch seine integralen Entwicklungsreisen verknüpft

Michael Fuchs gemeinschaftliches wie persönliches Wachstum mit nachhaltigem

wirtschaftlichem Erfolg - nicht als Nebenaspekt, sondern als Kernaufgabe

moderner Führung. In einer Ära, in der künstliche Intelligenz Wissen breit

verfügbar macht, richtet er den Fokus damit bewusst auf emotionale, soziale und

spirituelle Intelligenz. Worauf es dabei ankommt und wie Unternehmen notwendige

Veränderungsprozesse auf dieser Basis meistern, verrät Michael Fuchs hier.



Die VUCA-Welt verlangt eine neue Haltung: Selbstführung als Schlüssel



Mehr und mehr macht die VUCA-Welt persönliche Reife zur Schlüsselressource.

Früher galt das Modell der "Leadership Pipeline": erst sich selbst führen, dann

ein Team, später eine Abteilung. Heute bricht diese Logik zusammen, denn

Organisationen sind fluider, weniger hierarchisch. Junge Talente lassen sich

nicht mehr allein mit Status oder Gehalt locken, das bekommen sie überall. Was

sie wirklich suchen, ist Persönlichkeitsentwicklung. Denn nur innere Reife

ermöglicht in einer derart hochdynamischen Welt Orientierung. Selbstführung ist Seite 1 von 3 Seite 2 ►





