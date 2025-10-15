    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Authentische Führung statt reiner Technik-Fokus - wie Unternehmen im KI-Zeitalter nachhaltigen Erfolg erzielen (FOTO)

    Immenstadt (ots) - Ob KI-Revolution, digitale Tools oder Methodenvielfalt: In
    einer Welt stetigen Wandels erreichen viele Unternehmen nicht den Erfolg, den
    sie sich eigentlich erhofft haben. Denn Transformation scheitert nicht an
    Technik, sondern an Menschen - und vor allem an deren Haltung. Wie also schaffen
    Unternehmen endlich den entscheidenden Schritt in eine nachhaltige Zukunft?

    Neue Software, agile Methoden, KI-gestützte Workflows: Viele Unternehmen
    investieren unaufhörlich in technische Innovationen und hoffen dadurch auf
    Wettbewerbsvorteile. Doch trotz modernster Technologie stocken
    Transformationsprozesse, Mitarbeiter verweigern sich Veränderungen und das
    gewünschte Wachstum bleibt aus. Wer genauer hinschaut, erkennt: Es hakt nicht am
    System, sondern an der Führungskultur. Traditionelle Führungsansätze, die auf
    Wissensvorsprung und Kontrolle setzen, funktionieren nicht mehr. Mitarbeiter
    sind dank Internet, Netzwerken und eigener Expertise schließlich oft mindestens
    genauso informiert wie ihre Führungskräfte. "Die Folge: Statt Neues zu
    ermöglichen, blockieren gewachsene Rollenmuster und fehlende persönliche
    Entwicklung die notwendige Innovation", erklärt Michael Fuchs, integraler
    Führungsexperte und Organisationsentwickler.

    "In einer Welt voller Wissen braucht es nicht mehr Information, sondern mehr
    Integrität und innere Klarheit", fügt er hinzu. "Denn insbesondere in unserer
    VUCA-Gesellschaft - geprägt von Volatilität, Unsicherheit, Komplexität und
    Ambiguität - wird die Fähigkeit zur Selbstführung und inneren Reife zum
    entscheidenden Faktor."Durch seine integralen Entwicklungsreisen verknüpft
    Michael Fuchs gemeinschaftliches wie persönliches Wachstum mit nachhaltigem
    wirtschaftlichem Erfolg - nicht als Nebenaspekt, sondern als Kernaufgabe
    moderner Führung. In einer Ära, in der künstliche Intelligenz Wissen breit
    verfügbar macht, richtet er den Fokus damit bewusst auf emotionale, soziale und
    spirituelle Intelligenz. Worauf es dabei ankommt und wie Unternehmen notwendige
    Veränderungsprozesse auf dieser Basis meistern, verrät Michael Fuchs hier.

    Die VUCA-Welt verlangt eine neue Haltung: Selbstführung als Schlüssel

    Mehr und mehr macht die VUCA-Welt persönliche Reife zur Schlüsselressource.
    Früher galt das Modell der "Leadership Pipeline": erst sich selbst führen, dann
    ein Team, später eine Abteilung. Heute bricht diese Logik zusammen, denn
    Organisationen sind fluider, weniger hierarchisch. Junge Talente lassen sich
    nicht mehr allein mit Status oder Gehalt locken, das bekommen sie überall. Was
    sie wirklich suchen, ist Persönlichkeitsentwicklung. Denn nur innere Reife
    ermöglicht in einer derart hochdynamischen Welt Orientierung. Selbstführung ist
