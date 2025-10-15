    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPNE AktievorwärtsNachrichten zu PNE

    PNE Aktienkurs sinkt weiter - -6,88 % - 15.10.2025

    Am heutigen Handelstag muss die PNE Aktie bisher Verluste von -6,88 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der PNE Aktie.

    Foto: PNE AG

    PNE ist ein führendes Unternehmen in der Windenergiebranche, das durch seine umfassenden Dienstleistungen und internationale Expansion besticht.

    PNE Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 15.10.2025

    Einen schwachen Börsentag erlebt die PNE Aktie. Sie fällt um -6,88 % auf 11,100. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

    Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die PNE Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -21,43 % hinzunehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die PNE Aktie damit um -6,86 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -13,59 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in PNE eine positive Entwicklung von +7,27 % erlebt.

    Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,08 % geändert.

    PNE Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -6,86 %
    1 Monat -13,59 %
    3 Monate -21,43 %
    1 Jahr -0,42 %

    Informationen zur PNE Aktie

    Es gibt 77 Mio. PNE Aktien. Damit ist das Unternehmen 852,88 Mio.EUR wert.

    Deutsche Indizes schwächeln, während US-Märkte Aufwärtstrend fortsetzen


    Die heutigen Aktienmärkte präsentieren ein gemischtes Bild: Während die deutschen Indizes überwiegend Verluste verzeichnen, profitieren die US-amerikanischen Märkte von einer positiven Stimmung.

    Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 15.10.2025


    Top- und Flop-Aktien am 15.10.2025 im TecDAX.

    Börsen Update Europa - 15.10. - FTSE Athex 20 stark +2,00 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    PNE Aktie jetzt kaufen?


    Ob die PNE Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur PNE Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    PNE

    -6,54 %
    -6,46 %
    -13,28 %
    -21,84 %
    +0,17 %
    -35,29 %
    +100,34 %
    +432,50 %
    +287,34 %
    ISIN:DE000A0JBPG2WKN:A0JBPG



    Autor
    Markt Bote
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
