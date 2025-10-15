Hochstufung und irres Kursziel für Nvidia: Aktie bald über 300 US-Dollar

Die Schätzungen für den Umsatz des Datacenters wurden auf 351 Milliarden US-Dollar angehoben – weit über den Marktprognosen von 258 Milliarden US-Dollar. Für das Geschäftsjahr 2027 wird ein Gewinn pro Aktie (EPS) von 8,75 US-Dollar erwartet, was deutlich über der Konsensschätzung von 6,48 US-Dollar liegt. Die Analysten rechnen mit weiterem Wachstum des GPU-Gesamtmarkts, insbesondere im Bereich der Künstlichen Intelligenz.

Chip-Gigant Nvidia erhält von der britischen HSBC ein Upgrade auf Kaufen, das Kursziel steigt von 200 auf satte 320 US-Dollar. Grund für die radikale Neubewertung sind die starken Erwartungen für das Gesamtmarktpotenzial (TAM) von GPUs bis zum Geschäftsjahr 2027. Das Unternehmen profitiert von einem wachstumsstarken Datacenter-Segment, das 36 Prozent über der Konsensprognose liegt, sowie einer potenziellen Erholung des GPU-Marktes in China durch ein mögliches Handelsabkommen zwischen den USA und China.

Ein wichtiger Treiber für die positive Prognose ist die signifikante Steigerung der CoWoS-Wafer-Zuteilung, die bis 2027 auf 700.000 Stück steigen könnte – ein Plus von 140% im Vergleich zum Vorjahr. Dies bestätigt die These, dass das Potenzial für AI-GPUs über den traditionellen Markt der Cloud-Service-Provider hinausgeht. Die HSBC prognostiziert in einem optimistischen Szenario für das Geschäftsjahr 2027 sogar einen Umsatz von ganzen 390 Milliarden US-Dollar im Datacenter-Bereich.

Darüber hinaus bieten die jüngsten KI-Deals mit Stargate und OpenAI das Potenzial für einen zusätzlichen Umsatz von bis zu 400 Milliarden US-Dollar, was die Umsatzprognose von 351 Milliarden US-Dollar nahezu verdoppeln könnte.

HSBC hebt die Gewinnprognosen für die Jahre 2026 bis 2028 um bis zu 42 Prozent an und sieht ein großes Upside-Potenzial bei der Kursentwicklung von Nvidia. Das angehobene Kursziel von 320 US-Dollar impliziert ein Kursplus von rund 78 Prozent und spiegelt die starke Marktstellung des Unternehmens im wachsenden AI-GPU-Markt wider.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,12 % und einem Kurs von 155EUR auf Tradegate (15. Oktober 2025, 18:06 Uhr) gehandelt.





