Leichte Kursgewinne

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Mittwoch geringfügig zugelegt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) stieg um 0,04 Prozent auf 113,45 Punkte. Die Rendite der 10-jährigen Anleihe betrug 4,02 Prozent.

Die Anleihen verteidigten so ihre Vortagsgewinne. US-Notenbankchef Jerome Powell hatte die Erwartung einer Leitzinssenkung Ende Oktober gestärkt. Er verwies am Dienstag auf die gestiegenen Abwärtsrisiken bei der Beschäftigung und deutete an, dass die Fed in den nächsten Monaten den Bilanzabbau stoppen könnte. Die Auswirkungen auf den deutschen Anleihemarkt hielten sich aber in Grenzen.