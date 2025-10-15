    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsMarktberichtevorwärtsNachricht

    US-Anleihen

    Leichte Kursgewinne

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Staatsanleihen legen leicht zu, T-Note-Future steigt.
    • Rendite der 10-jährigen Anleihe bei 4,02 Prozent.
    • Powell stärkt Leitzinssenkungserwartungen, Bilanzabbau.
    US-Anleihen - Leichte Kursgewinne
    Foto: Pierre Blaché - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Mittwoch geringfügig zugelegt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) stieg um 0,04 Prozent auf 113,45 Punkte. Die Rendite der 10-jährigen Anleihe betrug 4,02 Prozent.

    Die Anleihen verteidigten so ihre Vortagsgewinne. US-Notenbankchef Jerome Powell hatte die Erwartung einer Leitzinssenkung Ende Oktober gestärkt. Er verwies am Dienstag auf die gestiegenen Abwärtsrisiken bei der Beschäftigung und deutete an, dass die Fed in den nächsten Monaten den Bilanzabbau stoppen könnte. Die Auswirkungen auf den deutschen Anleihemarkt hielten sich aber in Grenzen.

    In der Region New York hat sich im Oktober die Stimmung bei Industrieunternehmen verbessert. Die ansonsten eigentlich anstehenden US-Konjunkturdaten werden von Regierungsbehörden erhoben und fielen daher der teilweise Schließung der Bundesbehörden ("Shutdown") zum Opfer. Die ursprünglich an diesem Mittwoch anstehenden Daten zu den Verbraucherpreisen sollen jedoch unabhängig vom Shutdown am 24. Oktober veröffentlicht werde. Diese Freigabe ermöglicht es der Sozialversicherungsbehörde, die gesetzlichen Fristen einzuhalten, die für die korrekte und pünktliche Auszahlung von Sozialleistungen erforderlich sind./jsl/he






    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

