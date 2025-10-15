Bundesregierung wirbt in den USA um Investoren

BERLIN (dpa-AFX) - Vizekanzler Lars Klingbeil wirbt in den USA um Investoren in den Wirtschaftsstandort Deutschland. Er bekomme Signale, dass die Bundesrepublik wieder verstärkt als Investitionsstandort gesehen werde, sagte der Finanzminister am Rande der Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds in Washington. Bei Gesprächen mit Unternehmern in der US-Hauptstadt wolle er deutlich machen, "dass wir ein attraktiver Standort sind für private Investitionen" und dafür werben, dass viele künftig noch mehr in Deutschland investierten, als das heute der Fall sei.

"Wir haben da gerade ein "window of opportunity", und das wollen wir nutzen", sagte der SPD-Politiker. Dafür müssten jetzt aber auch die schuldenfinanzierten Milliarden für Infrastruktur und Verteidigung schnell genutzt werden. Außerdem werde die Bundesregierung mit dem geplanten Deutschlandfonds dafür sorgen, dass es Andockstellen für privates Kapital gebe.