    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    BIG und LevlUp starten gemeinsam durch

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    LevlUp wird offizieller Performance-Partner (FOTO)

    Berlin (ots) - Berlin International Gaming (BIG) wird künftig von einem der
    führenden Gaming-Drink-Hersteller Europas, LevlUp, offiziell ausgestattet. Die
    neu geschlossene Partnerschaft vereint zwei starke Marken mit einer gemeinsamen
    Vision: höchste Performance-Ansprüche und nachhaltige Förderung des deutschen
    E-Sports.

    Das Unternehmen LevlUp wurde 2018 in Deutschland gegründet und entwickelte sich
    rasant zu einer der renommiertesten Gaming-Drink-Marken Europas, bevor das
    Unternehmen 2021 von Glanbia Nutritionals übernommen wurde. LevlUp steht für
    Gaming-Lifestyle, Innovation und Performance, worüber sich auch der neue Partner
    BIG als erfolgreiche deutsche E-Sports-Organisation identifiziert.

    Im Rahmen der gemeinsamen Kooperation unterstützt LevlUp die Top-Teams von BIG
    in den Titeln Counter-Strike 2, Trackmania und Fortnite. Als national führende
    und etablierte internationale Spitzenteams verkörpern sie die Kernwerte von
    LevlUp. Zudem sichert sich LevlUp eine Premium-Jersey-Platzierung auf der
    Schulter des BIG Jersey, eine der wertvollsten Branding-Kategorien der
    Organisation, die eine hohe Marken-Sichtbarkeit im nationalen und
    internationalen E-Sport-Umfeld gewährleistet.

    Neben der Ausstattung steht vor allem ein auf LevlUp abgestimmtes
    Content-Konzept im Mittelpunkt der Partnerschaft. Geplant sind Community-Events,
    Social-Media-Aktivierungen und ein umfangreiches digitales Engagement auf den
    Kanälen von BIG, inkl. der Präsenz bei den Profispielern der Organisation.
    Gemeinsam wollen beide Marken den E-Sport in Deutschland an der Basis stärken
    und für alle Fans gleichermaßen erlebbar machen.

    "LevlUp passt mit seiner Performance- und Community-Ausrichtung hervorragend zu
    BIG. Dass sich eine der führenden Gaming-Drink-Marken in Europa so klar im
    deutschen E-Sport engagiert, ist ein starkes Signal" , sagt Daniel Finkler, CEO
    von BIG. "Gemeinsam setzen wir Formate um, die unseren Fans echten Mehrwert
    bieten. Vielen Dank an LevlUp für das klare Commitment und das Vertrauen in
    Berlin International Gaming. Ein ebenso großes Dankeschön an BrightUp für die
    professionelle Anbahnung und die kontinuierliche Begleitung in den vergangenen
    Monaten. Wir freuen uns sehr auf die gemeinsame Partnerschaft."

    Als neuer Performance-Drink-Partner wird LevlUp künftig das BIG Bootcamp und die
    Esport Factory Berlin mit Getränken versorgen und so die optimale Versorgung der
    Profi-Teams sicherstellen. Ein weiteres Highlight der Zusammenarbeit ist die
    geplante Entwicklung exklusiver BIG-Flavours, welche gemeinschaftlich von
    LevlUp-Experten als auch BIG-Profispielern kreiert werden.

    "LevlUp, Europas führende Gaming-Drink-Brand, freut sich auf die Partnerschaft
    mit Europas erfolgreichster Esport-Organisation BIG. Gemeinsam wollen wir den
    Esport mit unseren Produkten supporten und eine erfolgreiche gemeinsame Zeit
    erleben" , so Niels Hoffmann, Head of LevlUp.

    Die Partnerschaft wurde durch die Agentur BrightUp vermittelt, die den Prozess
    von Beginn an strategisch begleitet hat.

    Pressekontakt:

    Nils Lassen
    Public Relations, yellow house
    E-Mail: mailto:nils.lassen@yellowhouse.gmbh

    Dennis Paetz
    Head of Media and Coms, LevlUp
    E-Mail: mailto:dennis.paetz@levlup.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/177678/6138487
    OTS: yellow house GmbH




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    BIG und LevlUp starten gemeinsam durch LevlUp wird offizieller Performance-Partner (FOTO) Berlin International Gaming (BIG) wird künftig von einem der führenden Gaming-Drink-Hersteller Europas, LevlUp, offiziell ausgestattet. Die neu geschlossene Partnerschaft vereint zwei starke Marken mit einer gemeinsamen Vision: höchste …