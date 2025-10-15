LevlUp wird offizieller Performance-Partner (FOTO)

Berlin (ots) - Berlin International Gaming (BIG) wird künftig von einem der

führenden Gaming-Drink-Hersteller Europas, LevlUp, offiziell ausgestattet. Die

neu geschlossene Partnerschaft vereint zwei starke Marken mit einer gemeinsamen

Vision: höchste Performance-Ansprüche und nachhaltige Förderung des deutschen

E-Sports.



Das Unternehmen LevlUp wurde 2018 in Deutschland gegründet und entwickelte sich

rasant zu einer der renommiertesten Gaming-Drink-Marken Europas, bevor das

Unternehmen 2021 von Glanbia Nutritionals übernommen wurde. LevlUp steht für

Gaming-Lifestyle, Innovation und Performance, worüber sich auch der neue Partner

BIG als erfolgreiche deutsche E-Sports-Organisation identifiziert.





Im Rahmen der gemeinsamen Kooperation unterstützt LevlUp die Top-Teams von BIG

in den Titeln Counter-Strike 2, Trackmania und Fortnite. Als national führende

und etablierte internationale Spitzenteams verkörpern sie die Kernwerte von

LevlUp. Zudem sichert sich LevlUp eine Premium-Jersey-Platzierung auf der

Schulter des BIG Jersey, eine der wertvollsten Branding-Kategorien der

Organisation, die eine hohe Marken-Sichtbarkeit im nationalen und

internationalen E-Sport-Umfeld gewährleistet.



Neben der Ausstattung steht vor allem ein auf LevlUp abgestimmtes

Content-Konzept im Mittelpunkt der Partnerschaft. Geplant sind Community-Events,

Social-Media-Aktivierungen und ein umfangreiches digitales Engagement auf den

Kanälen von BIG, inkl. der Präsenz bei den Profispielern der Organisation.

Gemeinsam wollen beide Marken den E-Sport in Deutschland an der Basis stärken

und für alle Fans gleichermaßen erlebbar machen.



"LevlUp passt mit seiner Performance- und Community-Ausrichtung hervorragend zu

BIG. Dass sich eine der führenden Gaming-Drink-Marken in Europa so klar im

deutschen E-Sport engagiert, ist ein starkes Signal" , sagt Daniel Finkler, CEO

von BIG. "Gemeinsam setzen wir Formate um, die unseren Fans echten Mehrwert

bieten. Vielen Dank an LevlUp für das klare Commitment und das Vertrauen in

Berlin International Gaming. Ein ebenso großes Dankeschön an BrightUp für die

professionelle Anbahnung und die kontinuierliche Begleitung in den vergangenen

Monaten. Wir freuen uns sehr auf die gemeinsame Partnerschaft."



Als neuer Performance-Drink-Partner wird LevlUp künftig das BIG Bootcamp und die

Esport Factory Berlin mit Getränken versorgen und so die optimale Versorgung der

Profi-Teams sicherstellen. Ein weiteres Highlight der Zusammenarbeit ist die

geplante Entwicklung exklusiver BIG-Flavours, welche gemeinschaftlich von

LevlUp-Experten als auch BIG-Profispielern kreiert werden.



"LevlUp, Europas führende Gaming-Drink-Brand, freut sich auf die Partnerschaft

mit Europas erfolgreichster Esport-Organisation BIG. Gemeinsam wollen wir den

Esport mit unseren Produkten supporten und eine erfolgreiche gemeinsame Zeit

erleben" , so Niels Hoffmann, Head of LevlUp.



Die Partnerschaft wurde durch die Agentur BrightUp vermittelt, die den Prozess

von Beginn an strategisch begleitet hat.



