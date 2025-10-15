BIG und LevlUp starten gemeinsam durch
LevlUp wird offizieller Performance-Partner (FOTO)
Berlin (ots) - Berlin International Gaming (BIG) wird künftig von einem der
führenden Gaming-Drink-Hersteller Europas, LevlUp, offiziell ausgestattet. Die
neu geschlossene Partnerschaft vereint zwei starke Marken mit einer gemeinsamen
Vision: höchste Performance-Ansprüche und nachhaltige Förderung des deutschen
E-Sports.
Das Unternehmen LevlUp wurde 2018 in Deutschland gegründet und entwickelte sich
rasant zu einer der renommiertesten Gaming-Drink-Marken Europas, bevor das
Unternehmen 2021 von Glanbia Nutritionals übernommen wurde. LevlUp steht für
Gaming-Lifestyle, Innovation und Performance, worüber sich auch der neue Partner
BIG als erfolgreiche deutsche E-Sports-Organisation identifiziert.
Im Rahmen der gemeinsamen Kooperation unterstützt LevlUp die Top-Teams von BIG
in den Titeln Counter-Strike 2, Trackmania und Fortnite. Als national führende
und etablierte internationale Spitzenteams verkörpern sie die Kernwerte von
LevlUp. Zudem sichert sich LevlUp eine Premium-Jersey-Platzierung auf der
Schulter des BIG Jersey, eine der wertvollsten Branding-Kategorien der
Organisation, die eine hohe Marken-Sichtbarkeit im nationalen und
internationalen E-Sport-Umfeld gewährleistet.
Neben der Ausstattung steht vor allem ein auf LevlUp abgestimmtes
Content-Konzept im Mittelpunkt der Partnerschaft. Geplant sind Community-Events,
Social-Media-Aktivierungen und ein umfangreiches digitales Engagement auf den
Kanälen von BIG, inkl. der Präsenz bei den Profispielern der Organisation.
Gemeinsam wollen beide Marken den E-Sport in Deutschland an der Basis stärken
und für alle Fans gleichermaßen erlebbar machen.
"LevlUp passt mit seiner Performance- und Community-Ausrichtung hervorragend zu
BIG. Dass sich eine der führenden Gaming-Drink-Marken in Europa so klar im
deutschen E-Sport engagiert, ist ein starkes Signal" , sagt Daniel Finkler, CEO
von BIG. "Gemeinsam setzen wir Formate um, die unseren Fans echten Mehrwert
bieten. Vielen Dank an LevlUp für das klare Commitment und das Vertrauen in
Berlin International Gaming. Ein ebenso großes Dankeschön an BrightUp für die
professionelle Anbahnung und die kontinuierliche Begleitung in den vergangenen
Monaten. Wir freuen uns sehr auf die gemeinsame Partnerschaft."
Als neuer Performance-Drink-Partner wird LevlUp künftig das BIG Bootcamp und die
Esport Factory Berlin mit Getränken versorgen und so die optimale Versorgung der
Profi-Teams sicherstellen. Ein weiteres Highlight der Zusammenarbeit ist die
geplante Entwicklung exklusiver BIG-Flavours, welche gemeinschaftlich von
LevlUp-Experten als auch BIG-Profispielern kreiert werden.
"LevlUp, Europas führende Gaming-Drink-Brand, freut sich auf die Partnerschaft
mit Europas erfolgreichster Esport-Organisation BIG. Gemeinsam wollen wir den
Esport mit unseren Produkten supporten und eine erfolgreiche gemeinsame Zeit
erleben" , so Niels Hoffmann, Head of LevlUp.
Die Partnerschaft wurde durch die Agentur BrightUp vermittelt, die den Prozess
von Beginn an strategisch begleitet hat.
