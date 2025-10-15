    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFord Motor AktievorwärtsNachrichten zu Ford Motor

    Dr. Stoll & Sauer klagt gegen Ford

    Brandgefahr beim Kuga Plug-in-Hybrid / EU warnt vor Kurzschlüssen in Batterien

    Lahr (ots) - Nach monatelanger Hängepartie um die Hochvoltbatterien des Ford
    Kuga Plug-in-Hybrid zieht die Verbraucherkanzlei Dr. Stoll & Sauer vor Gericht.
    Beim Landgericht Hildesheim wurde Klage gegen die Ford-Werke GmbH und das
    verkaufende Autohaus eingereicht. Es geht um die Rückabwicklung des
    Kaufvertrags. Hintergrund ist die weiterhin bestehende Brandgefahr durch defekte
    Batteriezellen. Trotz Rückrufs und angekündigtem Software-Update hat der
    Hersteller bis heute keine dauerhafte Lösung präsentiert. Betroffene Kunden
    müssen ihr Fahrzeug teilweise ohne Lademöglichkeit betreiben und verlieren an
    Reichweite und Wert. In der kostenlosen Ersteinschätzung im Ford-Online-Check
    prüft (https://www.dr-stoll-kollegen.de/news-urteile/e-mobilitaet/dr-stoll-sauer
    -klagt-gegen-ford-brandgefahr-beim-kuga-plug-hybrid#paragraph--id--22017) Dr.
    Stoll & Sauer die rechtlichen Möglichkeiten betroffener Ford-Kuga-Halter.
    Weitere Klagen sind in Vorbereitung. Dr. Stoll & Sauer hat knapp 150 Beratungen
    durchgeführt.

    Klage gegen Ford: Sicherheitsrisiko und Rechtsverletzung

    Nach einem vom Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) am 19. März 2025 angeordneten Rückruf
    (KBA-Nr. 14793R, Ford-Code 24S79) besteht beim Modell Kuga Plug-in-Hybrid der
    Baujahre 2019-2023 Brandgefahr infolge eines Produktionsfehlers an der
    Hochvoltbatterie.

    Laut dem EU-Warnsystem Safety Gate droht durch beschädigte Batterieabscheider
    ein interner Kurzschluss, der zu Fahrzeugbränden und Leistungsverlusten führen
    kann.

    Nach Medienberichten - unter anderem von Auto Motor und Sport (22. März 2025)
    und Auto Service Praxis (25. März 2025) - will Ford das Problem durch ein
    Software-Update des Batteriesteuergeräts mindern. Die Maßnahme soll Anomalien in
    der Batterie frühzeitig erkennen und bei Gefahr den Ladevorgang unterbrechen.

    Ein vollständiger Rollout dieser Lösung ist bislang nicht bestätigt. Ford rät in
    seinen Schreiben weiterhin davon ab, die Batterie zu laden, und empfiehlt, das
    Fahrzeug ausschließlich im Benzinbetrieb zu nutzen.

    Der Mandant der Kanzlei Dr. Stoll & Sauer fordert nun am Landgericht Hildesheim
    die Rückabwicklung des Kaufvertrags über 30.612 Euro und Schadensersatz.

    Wesentliche Punkte der Klage:

    - Rückabwicklung und Schadensersatz: Rückgabe des Fahrzeugs gegen
    Kaufpreiserstattung (Zug um Zug) und Feststellung weiterer Ersatzpflicht von
    Ford.
    - Deliktische Haftung: Ford habe gegen europäische Typengenehmigungsvorschriften
    (VO 2018/858) und das vorgeschriebene Qualitätsmanagementsystem nach EN ISO
    9001:2015 verstoßen.
    - Produktsicherheitsverstoß: Die Batterie entspreche nicht den
    Sicherheitsanforderungen des Produktsicherheitsgesetzes (§ 3 ProdSG) sowie der
    Normen DIN EN 62619:2017 und VDE-AR-E 2510-50:2017 .
    Seite 1 von 3 


