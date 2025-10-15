Brandgefahr beim Kuga Plug-in-Hybrid / EU warnt vor Kurzschlüssen in Batterien

Lahr (ots) - Nach monatelanger Hängepartie um die Hochvoltbatterien des Ford

Kuga Plug-in-Hybrid zieht die Verbraucherkanzlei Dr. Stoll & Sauer vor Gericht.

Beim Landgericht Hildesheim wurde Klage gegen die Ford-Werke GmbH und das

verkaufende Autohaus eingereicht. Es geht um die Rückabwicklung des

Kaufvertrags. Hintergrund ist die weiterhin bestehende Brandgefahr durch defekte

Batteriezellen. Trotz Rückrufs und angekündigtem Software-Update hat der

Hersteller bis heute keine dauerhafte Lösung präsentiert. Betroffene Kunden

müssen ihr Fahrzeug teilweise ohne Lademöglichkeit betreiben und verlieren an

Reichweite und Wert. In der kostenlosen Ersteinschätzung im Ford-Online-Check

prüft (https://www.dr-stoll-kollegen.de/news-urteile/e-mobilitaet/dr-stoll-sauer

-klagt-gegen-ford-brandgefahr-beim-kuga-plug-hybrid#paragraph--id--22017) Dr.

Stoll & Sauer die rechtlichen Möglichkeiten betroffener Ford-Kuga-Halter.

Weitere Klagen sind in Vorbereitung. Dr. Stoll & Sauer hat knapp 150 Beratungen

durchgeführt.



Klage gegen Ford: Sicherheitsrisiko und Rechtsverletzung





