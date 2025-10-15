Dr. Stoll & Sauer klagt gegen Ford
Brandgefahr beim Kuga Plug-in-Hybrid / EU warnt vor Kurzschlüssen in Batterien
Lahr (ots) - Nach monatelanger Hängepartie um die Hochvoltbatterien des Ford
Kuga Plug-in-Hybrid zieht die Verbraucherkanzlei Dr. Stoll & Sauer vor Gericht.
Beim Landgericht Hildesheim wurde Klage gegen die Ford-Werke GmbH und das
verkaufende Autohaus eingereicht. Es geht um die Rückabwicklung des
Kaufvertrags. Hintergrund ist die weiterhin bestehende Brandgefahr durch defekte
Batteriezellen. Trotz Rückrufs und angekündigtem Software-Update hat der
Hersteller bis heute keine dauerhafte Lösung präsentiert. Betroffene Kunden
müssen ihr Fahrzeug teilweise ohne Lademöglichkeit betreiben und verlieren an
Reichweite und Wert. In der kostenlosen Ersteinschätzung im Ford-Online-Check
prüft (https://www.dr-stoll-kollegen.de/news-urteile/e-mobilitaet/dr-stoll-sauer
-klagt-gegen-ford-brandgefahr-beim-kuga-plug-hybrid#paragraph--id--22017) Dr.
Stoll & Sauer die rechtlichen Möglichkeiten betroffener Ford-Kuga-Halter.
Weitere Klagen sind in Vorbereitung. Dr. Stoll & Sauer hat knapp 150 Beratungen
durchgeführt.
Klage gegen Ford: Sicherheitsrisiko und Rechtsverletzung
Klage gegen Ford: Sicherheitsrisiko und Rechtsverletzung
Nach einem vom Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) am 19. März 2025 angeordneten Rückruf
(KBA-Nr. 14793R, Ford-Code 24S79) besteht beim Modell Kuga Plug-in-Hybrid der
Baujahre 2019-2023 Brandgefahr infolge eines Produktionsfehlers an der
Hochvoltbatterie.
Laut dem EU-Warnsystem Safety Gate droht durch beschädigte Batterieabscheider
ein interner Kurzschluss, der zu Fahrzeugbränden und Leistungsverlusten führen
kann.
Nach Medienberichten - unter anderem von Auto Motor und Sport (22. März 2025)
und Auto Service Praxis (25. März 2025) - will Ford das Problem durch ein
Software-Update des Batteriesteuergeräts mindern. Die Maßnahme soll Anomalien in
der Batterie frühzeitig erkennen und bei Gefahr den Ladevorgang unterbrechen.
Ein vollständiger Rollout dieser Lösung ist bislang nicht bestätigt. Ford rät in
seinen Schreiben weiterhin davon ab, die Batterie zu laden, und empfiehlt, das
Fahrzeug ausschließlich im Benzinbetrieb zu nutzen.
Der Mandant der Kanzlei Dr. Stoll & Sauer fordert nun am Landgericht Hildesheim
die Rückabwicklung des Kaufvertrags über 30.612 Euro und Schadensersatz.
Wesentliche Punkte der Klage:
- Rückabwicklung und Schadensersatz: Rückgabe des Fahrzeugs gegen
Kaufpreiserstattung (Zug um Zug) und Feststellung weiterer Ersatzpflicht von
Ford.
- Deliktische Haftung: Ford habe gegen europäische Typengenehmigungsvorschriften
(VO 2018/858) und das vorgeschriebene Qualitätsmanagementsystem nach EN ISO
9001:2015 verstoßen.
- Produktsicherheitsverstoß: Die Batterie entspreche nicht den
Sicherheitsanforderungen des Produktsicherheitsgesetzes (§ 3 ProdSG) sowie der
Normen DIN EN 62619:2017 und VDE-AR-E 2510-50:2017 .
