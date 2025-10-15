    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    97 Aufrufe 97 0 Kommentare 0 Kommentare

    Fernverkehrszüge rollen nach Störung in Köln wieder

    Für Sie zusammengefasst
    • Fernverkehr rund um Köln läuft wieder problemlos.
    • Nahverkehr hat weiterhin leichte Verspätungen.
    • Stellwerksreparatur in Köln-Kalk abgeschlossen.

    KÖLN (dpa-AFX) - Nach einer Stellwerksstörung mit Auswirkungen auf den Bahnverkehr rund um Köln fahren die Züge im Fernverkehr wieder problemlos. Nur im Nahverkehr komme es weiterhin zu leichten Verspätungen, teilte ein Bahnsprecher am Abend mit.

    Seit dem Vormittag war es rund um den Kölner Hauptbahnhof zu zahlreichen Zugausfällen und Verspätungen gekommen. Betroffen waren nach Bahnangaben sowohl Regional- als auch Fernverkehrszüge. Grund für die Probleme war demnach ein Defekt an einem Stellwerk in Köln-Kalk.

    Nach Angaben des Bahnsprechers soll die Reparatur des defekten Stellwerks im Laufe des Abends komplett abgeschlossen sein. Fahrgäste werden dennoch weiterhin gebeten, sich vor Reiseantritt über ihre Verbindungen zu informieren./sik/DP/jha





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Fernverkehrszüge rollen nach Störung in Köln wieder Nach einer Stellwerksstörung mit Auswirkungen auf den Bahnverkehr rund um Köln fahren die Züge im Fernverkehr wieder problemlos. Nur im Nahverkehr komme es weiterhin zu leichten Verspätungen, teilte ein Bahnsprecher am Abend mit. Seit dem …