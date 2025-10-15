    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Stromabschaltungen in der ganzen Ukraine

    KIEW (dpa-AFX) - In der kriegsgeplagten Ukraine sind landesweit Notfallstromabschaltungen angeordnet worden. "Der Grund für die eingeführten Einschränkungen sind die Folgen der vorherigen russischen Angriffe auf die Energieinfrastruktur", teilte das Energieministerium in Kiew bei Telegram mit. Ausgenommen seien nur wenige Teile der nordostukrainischen Region Tschernihiw, in denen bereits reguläre stundenweise Stromabschaltungen gelten und das umkämpfte östliche Gebiet Donezk. Die Behörde rief die Bevölkerung zum Stromsparen auf.

    In weiten Teilen der Ukraine sinken die Temperaturen in der Nacht bereits in den unteren einstelligen Bereich. Aufgrund regelmäßiger russischer Angriffe mit Drohnen und Raketen auf Energieanlagen wurde der Start der Saison für Fernheizsysteme in den Städten bereits aufgeschoben. Viele Städter können nur mit Stromheizungen und Klimaanlagen ihre Wohnungen erwärmen. Die Ukraine wehrt sich seit mehr als dreieinhalb Jahren gegen die russische Invasion./ast/DP/jha





