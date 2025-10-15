Axon Enterprise - Aktie bricht ein -6,59 % - 15.10.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Axon Enterprise Aktie. Mit einer Performance von -6,59 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Axon Enterprise ist ein führendes Unternehmen im Bereich nicht-tödlicher Sicherheitslösungen, bekannt für seine TASER-Geräte und Körperkameras. Es bietet innovative Softwarelösungen zur Beweissicherung und hat eine starke Marktstellung im Sicherheitssektor. Wichtige Konkurrenten sind Motorola Solutions und Digital Ally. Axons Alleinstellungsmerkmale sind die Integration von Hardware und Software sowie der Fokus auf ethische Sicherheitslösungen.

Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei Axon Enterprise abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -5,46 % verkraften.

Allein seit letzter Woche ist die Axon Enterprise Aktie damit um -0,83 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,74 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Axon Enterprise eine positive Entwicklung von +3,47 % erlebt.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,65 % geändert.

Axon Enterprise Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -0,83 % 1 Monat -5,74 % 3 Monate -5,46 % 1 Jahr +51,29 %

Informationen zur Axon Enterprise Aktie

Es gibt 79 Mio. Axon Enterprise Aktien. Damit ist das Unternehmen 44,97 Mrd.EUR wert.

Axon Enterprise Aktie jetzt kaufen?

Ob die Axon Enterprise Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Axon Enterprise Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.