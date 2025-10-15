    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsIntesa Sanpaolo AktievorwärtsNachrichten zu Intesa Sanpaolo
    RBC stuft INTESA SANPAOLO S.P.A. auf 'Outperform'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Intesa Sanpaolo mit "Outperform" und einem Kursziel von 7 Euro in die Bewertung aufgenommen. Im Rahmen des bevorstehenden Strategieplans könne die italienische Bank mit schrittweisen und kontrollierbaren Maßnahmen eine Eigenkapitalrendite von etwa 20 Prozent über den gesamten Konjunkturzyklus hinweg erzielen, schrieb Pablo de la Torre Cuevas in seiner am Mittwoch vorliegenden Bewertung. Angesichts der Erfolgsbilanz der Bank und ihres gut geführten Geschäftsmodells seien ferner keine revolutionären Veränderungen erforderlich, um weiterhin in puncto Profitabilität und Renditen für die Aktionäre führend sein zu können./la/ajx

    Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2025 / 11:28 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2025 / 11:30 / EDT


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Intesa Sanpaolo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,10 % und einem Kurs von 5,371EUR auf Tradegate (15. Oktober 2025, 18:59 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: RBC
    Analyst: Pablo de la Torre Cuevas
    Analysiertes Unternehmen: INTESA SANPAOLO S.P.A.
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 7
    Kursziel alt: 7
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m



