Freiwillige Helfer der Vantage Foundation bringen den geretteten Hunden bei Laws for Paws Vietnam Mitgefühl und Fürsorge entgegen

Die Aktivität war Teil der breiteren Mission der Vantage Foundation, durch sinnvolle, praktische Freiwilligenarbeit positive soziale Auswirkungen zu erzielen. Den ganzen Tag über nahmen die Freiwilligen an einer Reihe von Aktivitäten teil, vom Spazierengehen und Baden der Hunde bis hin zur Unterstützung bei der allgemeinen Pflege. Dabei stellten sie sicher, dass jedes Tier nicht nur körperliche Zuwendung erhielt, sondern auch die emotionale Bindung, die für seine Genesung entscheidend ist.

HO CHI MINH CITY, Vietnam, 15. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Als Zeichen ihrer Empathie und ihres Gemeinschaftsgefühls verbrachten 15 Freiwillige der Vantage Foundation einen Tag bei Laws for Paws Vietnam, einer lokalen gemeinnützigen Organisation, die sich der Rettung und Rehabilitation verlassener und misshandelter Hunde widmet.

„Dies war mehr als nur eine ehrenamtliche Tätigkeit – es war eine beeindruckende Erfahrung, die uns an die Kraft des Mitgefühls erinnert hat", sagte Adam, Vertriebsleiter von Vantage Markets. „Viele von uns haben eine echte Bindung zu den Hunden aufgebaut und konnten aus erster Hand beobachten, wie kleine Gesten der Freundlichkeit einen großen Unterschied in ihrem Heilungsprozess bewirken können."

Der Tag war erfüllt von Wärme, Lachen und geteilter Zuneigung, da die Freiwilligen eng mit den Tieren interagierten, von denen viele vernachlässigt oder misshandelt worden waren, bevor sie gerettet wurden. Diese Erfahrung hinterließ einen tiefen Eindruck beim Vantage-Team und bestärkte die Stiftung in ihrer Überzeugung, dass Fürsorge und Freundlichkeit über menschliche Gemeinschaften hinaus auf alle Lebewesen ausgedehnt werden sollten, die sie benötigen.

Laws for Paws Vietnam spielt weiterhin eine wichtige Rolle im Tierschutz und bietet geretteten Hunden medizinische Versorgung, Rehabilitation und einen sicheren Weg zur Adoption. Die Vantage Foundation ist stolz darauf, ihre Mission zu unterstützen und das Bewusstsein für die Bedeutung von Initiativen zu schärfen, die von Mitgefühl getragen sind.

„Partnerschaften wie diese zeigen uns, dass es nicht immer groß angelegte Programme braucht, um etwas zu bewirken. Es kann auch mit Empathie und der Bereitschaft beginnen, unsere Zeit zu investieren", erklärte Steven Xie, Geschäftsführer der Vantage Foundation. „Jeder ehrenamtliche Einsatz ist ein Schritt hin zu einer freundlicheren und inklusiveren Welt."

Informationen zur Vantage Foundation

Die Vantage Foundation ist eine unabhängige gemeinnützige Organisation, die 2023 im McLaren Technology Centre im Vereinigten Königreich gegründet wurde. Die Stiftung hat sich mit Organisationen auf der ganzen Welt zusammengetan, darunter Grab Indonesia, die iREDE Foundation in Nigeria, Teach for Malaysia und das Instituto Claret in Brasilien, um wirkungsvolle soziale Initiativen zu fördern.

Weitere Informationen finden Sie auf www.vantage.foundation

Stiftung Laureus Sport for Good

Laureus nutzt die Kraft des Sports, um das Leben von Kindern und Jugendlichen aus den am stärksten benachteiligten Gemeinschaften zu verändern und ihnen dabei zu helfen, Gewalt, Diskriminierung und Benachteiligungen zu überwinden.

Weitere Informationen finden Sie unter www.laureus.com und laureus.es

