    Drägerwerk: Q3 2025 mit starkem Umsatz- und Gewinnplus erwartet!

    Drägerwerk AG & Co. KGaA überrascht im dritten Quartal 2025 mit einem beeindruckenden Umsatz- und Ergebniswachstum. Mit einem währungsbereinigten Umsatzplus von 10,1% auf 833 Mio. Euro zeigen Medizintechnik und Sicherheitstechnik wieder Stärke. Das EBIT verdoppelt sich auf 57 Mio. Euro, während der Auftragseingang um 6,9% auf 856 Mio. Euro steigt. Die Prognose für 2025 wurde angehoben, mit einem erwarteten Umsatzwachstum von 3,0 bis 5,0%.

    Foto: Drägerwerk AG
    • Drägerwerk AG & Co. KGaA verzeichnete im dritten Quartal 2025 einen deutlichen Umsatz- und Ergebnisanstieg, mit einem währungsbereinigten Umsatzwachstum von 10,1% auf rund 833 Mio. Euro.
    • Beide Segmente, Medizintechnik und Sicherheitstechnik, zeigten nach einem Rückgang im Vorjahr wieder ein starkes Wachstum.
    • Das EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) stieg auf rund 57 Mio. Euro, mehr als doppelt so hoch wie im Vorjahresquartal, trotz eines positiven Einmaleffekts im Vorjahr.
    • Der Auftragseingang erhöhte sich im dritten Quartal währungsbereinigt um 6,9% auf rund 856 Mio. Euro, mit einem Anstieg in beiden Segmenten.
    • In den ersten neun Monaten 2025 stieg der Auftragseingang währungsbereinigt um 9,0% auf rund 2.594 Mio. Euro, das höchste Niveau seit 2020.
    • Die Prognose für 2025 wurde angehoben, mit einem erwarteten währungsbereinigten Umsatzwachstum von 3,0 bis 5,0% und einer EBIT-Marge von 4,5 bis 6,5%.

    Der Kurs von Draegerwerk lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 68,95EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +3,06 % im Plus.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 16.817,89PKT (-1,36 %).


    Draegerwerk

    ISIN:DE0005550636WKN:555063





