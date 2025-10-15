45 0 Kommentare Drägerwerk: Q3 2025 mit starkem Umsatz- und Gewinnplus erwartet!

Drägerwerk AG & Co. KGaA überrascht im dritten Quartal 2025 mit einem beeindruckenden Umsatz- und Ergebniswachstum. Mit einem währungsbereinigten Umsatzplus von 10,1% auf 833 Mio. Euro zeigen Medizintechnik und Sicherheitstechnik wieder Stärke. Das EBIT verdoppelt sich auf 57 Mio. Euro, während der Auftragseingang um 6,9% auf 856 Mio. Euro steigt. Die Prognose für 2025 wurde angehoben, mit einem erwarteten Umsatzwachstum von 3,0 bis 5,0%.

wO Newsflash 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.

