H.I.G. Capital gründet Self-Storage-Plattform in Italien

Unter dem Markennamen Boxengo wird sich die Plattform zunächst auf die Ballungsräume Mailand und Rom konzentrieren sowie ein Startportfolio von fünf strategisch günstig gelegenen Selfstorage-Anlagen aufbauen. Davon befinden sich vier in Mailand und eine in Rom. Die ersten beiden Anlagen sollen bis Ende des Jahres in Mailand eröffnet werden, die restlichen drei werden im Laufe des Jahres 2026 in Betrieb genommen. Boxengo wird von Geschäftsführer William Binella geleitet, einem Branchenführer mit mehr als 25 Jahren Erfahrung in der Selfstorage-Branche.

LONDON, 15. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- H.I.G. Capital („H.I.G."), eine führende globale alternative Investmentgesellschaft mit einem verwalteten Kapital von 70 Milliarden US-Dollar, freut sich, nach dem Abschluss der ersten fünf Akquisitionen in Italien die Gründung ihrer neuen italienischen Selfstorage-Plattform bekannt zu geben. Diese Initiative ist ein weiterer wichtiger Schritt bei der kontinuierlichen Expansion von H.I.G. in der Selfstorage-Branche und baut auf den bestehenden Plattformen im Vereinigten Königreich und Deutschland auf.

Riccardo Dallolio, geschäftsführender Direktor und Leiter von H.I.G. Realty in Europa, sagte in London: „Der erfolgreiche Abschluss der ersten fünf Akquisitionen stellt einen wichtigen Meilenstein für die Strategie von H.I.G. Realty im Bereich Selfstorage dar, den wir als einen betriebsintensiven und unterversorgten Sektor betrachten. Wir freuen uns darauf, Boxengo zu einem führenden Unternehmen in diesem Sektor auszubauen."

Alessio Lucentini, geschäftsführender Direktor und Leiter für Asset Management von H.I.G. Realty in Europa, fügte hinzu: „Mit Boxengo wollen wir eine innovative Selfstorage-Plattform der nächsten Generation schaffen, die auf hochwertigen Assets aufbaut. Indem wir die umfangreiche Erfolgsbilanz von H.I.G. Realty im Bereich der wertsteigernden sowie operativen Immobilien nutzen, wollen wir Boxengo als Maßstab für Spitzenleistungen und Wachstum in diesem dynamischen Sektor positionieren.

Informationen zu H.I.G. Capital

H.I.G. ist ein weltweit führendes Unternehmen für alternative Anlagen mit einem verwalteten Kapital von 70 Milliarden Dollar. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Miami und unterhält Niederlassungen in Atlanta, Boston, Chicago, Los Angeles, New York, San Francisco sowie Stamford in den Vereinigten Staaten und internationale Niederlassungen in Hamburg, London, Luxemburg, Madrid, Mailand, Paris, Bogotá, Rio de Janeiro, São Paulo, Dubai sowie Hongkong. H.I.G. hat sich auf die Bereitstellung von Fremd- sowie Eigenkapital für mittelständische Unternehmen spezialisiert und verfolgt dabei einen flexiblen sowie operativ ausgerichteten Ansatz mit hohem Mehrwert:

Die Aktienfonds von H.I.G. investieren in Management-Buy-outs, Rekapitalisierungen sowie Unternehmensausgliederungen sowohl von profitablen als auch von leistungsschwachen Produktions- und Dienstleistungsunternehmen.

Die Kreditfonds von H.I.G. investieren in vorrangige, Unitranche- und nachrangige Fremdfinanzierungen für Unternehmen aller Größenordnungen, sowohl auf Primärbasis (direkte Vergabe) als auch auf den Sekundärmärkten. H.I.G. verwaltet zudem eine börsennotierte Beteiligungsgesellschaft, WhiteHorse Finance.

Die Immobilienfonds von H.I.G. investieren in wertsteigernde Immobilien, die von verbesserten Asset-Management-Verfahren profitieren können.

H.I.G. Infrastructure konzentriert sich auf wertschöpfende und Core-Plus-Investitionen im Infrastruktursektor.

Seit der Gründung 1993 hat H.I.G. in mehr als 400 Unternehmen weltweit investiert und diese verwaltet. Das aktuelle Portfolio der Firma umfasst mehr als 100 Unternehmen mit einem Gesamtumsatz von über 53 Milliarden US-Dollar. Weitere Informationen finden Sie auf der H.I.G.-Website hig.com.

*Basierend auf dem gesamten von H.I.G. Capital und ihren verbundenen Unternehmen aufgebrachten Kapital.

Kontakt:

Riccardo Dallolio

Geschäftsführender Direktor

rdallolio@hig.com

Alessio Lucentini

Geschäftsführender Direktor

alucentini@hig.com

H.I.G. Capital

10 Grosvenor Street

2nd Floor

London W1K 4QB

Vereinigtes Königreich

P: +44 (0) 207 318 5700

hig.com

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2524016/HIG_Europe_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/hig-capital-grundet-self-storage-plattform-in-italien-302585247.html