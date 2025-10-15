Musixmatch unterzeichnet Verträge über KI-Innovationen mit Sony Music Publishing, Universal Music Publishing Group und Warner Chappell Music

BOLOGNA, Italien , 15. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Musixmatch, das globale Unternehmen für Liedtexte und Musikdaten, gab heute eine Reihe innovativer KI-basierter Lizenzvereinbarungen mit Sony Music Publishing, Universal Music Publishing Group und Warner Chappell Music bekannt. Im Rahmen der Testvereinbarungen erhält Musixmatch Zugang zu Katalogen mit mehr als 15 Millionen Musikwerken, um neue analytische und nicht-generative KI-Dienste mit Unterstützung führender Rechteinhaber und der Musikverlagsgemeinschaft zu entwickeln.

Dank neuartiger Branchenpartnerschaften kann Musixmatch neue, verantwortungsbewusst entwickelte, KI-gestützte Dienste aufbauen, die autorisierte, lizenzierte Kompositionen von einigen der weltweit führenden Musikverlagen verwenden und Rechteinhabern und Songwritern eine Vergütung bieten .

Die Vereinbarungen etablieren Musixmatch als erstes Unternehmen, das mit drei Top-Musikverlagen zusammenarbeitet und sich umfassend verpflichtet, neue ethisch geschulte Dienste und Einnahmequellen unter Verwendung autorisierter Kataloge aufzubauen. Dies stellt einen bedeutenden Schritt in der verantwortungsvollen Entwicklung von KI im Musikbereich dar, der sich konsequent darauf konzentriert, die Wirkung von Musikwerken und Texten zu verstärken und gleichzeitig Rechteinhabern und Songwritern eine Vergütung zu sichern.

„Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit unseren vertrauenswürdigen Partnern, um gemeinsam völlig neue Einnahmequellen zu erschließen und zu teilen", sagte Massimo Ciociola, Gründer und Geschäftsführer von Musixmatch. „Einfach ausgedrückt: Ohne Songschreiber gibt es keine Musikindustrie. Diese Vereinbarungen stellen sicher, dass die Autoren von heute und morgen für ihre kreativen Werke vergütet werden, nicht nur auf dem heutigen Markt, sondern auch in der dynamischen, KI-gestützten Welt, die sich derzeit rasant entwickelt. Dank unserer langjährigen Partnerschaften mit Rechteinhabern können wir zuversichtlich neue Dienste entwickeln, die Songwriter angemessen vergüten und gleichzeitig Musikverlagen und allen, die die Kraft von Songs schätzen, die Kultur bewegen und unserer Welt Bedeutung verleihen, einen Mehrwert bieten."

Diese Vereinbarungen basieren auf den starken Beziehungen, die Musixmatch in den letzten 15 Jahren zu Musikverlagen und Rechteinhabern aufgebaut hat, indem es eng mit ihnen zusammengearbeitet hat, um neue Märkte und Möglichkeiten zu schaffen, die auf gemeinsamen Musikdaten und Songtexten basieren. Sie sind ein Musterbeispiel dafür, wie Technologieunternehmen und Rechteinhaber zusammenarbeiten können, um das Potenzial der KI verantwortungsbewusst zu nutzen. Musixmatch wird künftige Initiativen unter diesem neuen Rahmen einführen und damit das seit langem bestehende Engagement des Unternehmens für ethische Innovationen in der Musikindustrie verstärken.

Weitere Informationen zu Musixmatch finden Sie unter: https://musixmatch.com/ .

Informationen zu Musixmatch

Musixmatch ist das weltweit größte Unternehmen für Songtexte und Musikdaten und kombiniert ein unübertroffenes Lizenzierungsnetzwerk mit fortschrittlicher KI-Technologie, um Lyrikerlebnisse in Echtzeit und branchenführende Erkenntnisse zu ermöglichen. In Zusammenarbeit mit über 225.000 Verlagen und fast 3 Millionen Songwritern stellt Musixmatch präzise, autorisierte Songtexte und Musikdaten für Dienste wie Spotify, Apple Music, YouTube, Google, Amazon Music, iHeart Radio und Instagram bereit. Gleichzeitig werden kontinuierlich Erkenntnisse aus einer umfangreichen Songbibliothek gewonnen, um zu zeigen, wie sich Musik entwickelt und mit einem weltweiten Publikum in Verbindung tritt. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Bologna, Italien. Weitere Informationen finden Sie unter musixmatch.com .

