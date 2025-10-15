Drägerwerk optimistisch für 2025 - Zuwächse im Quartal

Anleger zeigten sich erfreut. Die Drägerwerk-Aktie legte im nachbörslichen Geschäft auf der Handelsplattform Tradegate um mehr als vier Prozent im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs zu./he/ajx

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Draegerwerk Aktie

Die Draegerwerk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,07 % und einem Kurs von 70,40 auf Tradegate (15. Oktober 2025, 19:49 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Draegerwerk Aktie um +3,85 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt 0,00 %.

Die Marktkapitalisierung von Draegerwerk bezifferte sich zuletzt auf 609,74 Mio..

Draegerwerk zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,0300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,2500 %.

Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 83,25EUR. Von den letzten 4 Analysten der Draegerwerk Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 67,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 96,00EUR was eine Bandbreite von -5,50 %/+35,40 % bedeutet.