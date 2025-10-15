Nuvei unterstützt das Visa Trusted Agent Protokoll zur Förderung des Agentenhandels

MONTREAL, 14. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Nuvei gab heute seine Unterstützung für die Einführung von Trusted Agent Protocol bekannt, einem neuen, von Visa entwickelten Rahmenwerk, welches Händlern ermöglicht, vertrauenswürdige KI-Agenten sicher zu erkennen und mit deren Hilfe Transaktionen durchzuführen. Durch die Zusammenarbeit mit Visa als strategischem Partner unterstreicht Nuvei seinen Einsatz für die Weiterentwicklung von Agentic Commerce und trägt dazu bei, die Rolle der globalen Acquirer in dieser nächsten Ära des digitalen Zahlungsverkehrs zu definieren.

Die Zusammenarbeit positioniert Nuvei an der Spitze der Einführung von Agentic Commerce und hilft Händlern, vertrauenswürdige, KI-gesteuerte Transaktionen in großem Umfang sicher zu nutzen

Das heute von Visa vorgestellte „Trusted Agent Protocol" ist Teil von Visa Intelligent Commerce (VIC), einem globalen Rahmenwerk, das Händlern helfen soll, sicher mit KI-gesteuerten Agenten zusammenzuarbeiten, die im Namen von Verbrauchern handeln. Das Protokoll basiert auf offenen Standards, darunter HTTP Message Signatures (RFC 9421), und ermöglicht Händlern, legitime Agentenaktivitäten von böswilliger Automatisierung zu unterscheiden, wobei nur minimale Änderungen an bestehenden Zahlungsprozessen erforderlich sind.

Die Zukunft des Acquirings

Durch die Zusammenarbeit mit Visa trägt Nuvei zum ersten Agent-Enabler-Pilotprojekt bei und hilft Acquirern dabei, vertrauenswürdige agentengesteuerte Transaktionen sicher und in großem Umfang unterstützen zu können. Diese Arbeit stellt einen Fortschritt bei der Weiterentwicklung der Rolle der Acquirer dar, um den Anforderungen des intelligenten Handels gerecht zu werden, bei dem digitale Agenten zunehmend im Namen der Verbraucher suchen, vergleichen und bezahlen.

Das integrierte Zahlungssystem von Nuvei, das auf Visa Intelligent Commerce abgestimmt ist, unterstützt Händler bei der nahtlosen Einführung von agentengesteuerten Zahlungen, die nicht mehr auf menschliche Interaktion oder virtuelle Kartennummern angewiesen sind, sondern auf herkömmliche Zahlungsvorgangsmodelle.

Nuvei steht an der Spitze der Innovation im Ökosystem des agenturgestützten Zahlungsverkehrs und spielt eine doppelte Rolle, indem es agenturgestützte Transaktionen mit hochmodernen Lösungen sowohl für Agenten als auch für Händler ermöglicht. Wir gestalten die Zukunft aktiv mit, indem wir dafür sorgen, dass diese Zahlungen für Kunden sicher, zuverlässig und schnell sind.