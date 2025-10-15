Draegerwerk Aktie startet durch - 15.10.2025

Einen starken Börsentag erlebt die Draegerwerk Aktie. Sie steigt um +6,43 % auf 71,20€. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Draegerwerk ist ein führendes Unternehmen in der Medizin- und Sicherheitstechnik, bekannt für seine innovativen und qualitativ hochwertigen Produkte. Hauptkonkurrenten sind Siemens Healthineers und GE Healthcare. Das Unternehmen punktet mit starker F&E und einer soliden Marktstellung in Europa.

Der Kurs der Draegerwerk Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -3,32 %.

Allein seit letzter Woche ist die Draegerwerk Aktie damit um +2,84 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,07 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Draegerwerk auf +43,29 %.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,01 % geändert.

Draegerwerk Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +2,84 % 1 Monat -0,07 % 3 Monate -3,32 % 1 Jahr +38,40 %

Informationen zur Draegerwerk Aktie

Es gibt 9 Mio. Draegerwerk Aktien. Damit ist das Unternehmen 605,44 Mio.EUR wert.

Der Medizin- und Sicherheitstechnikhersteller Drägerwerk blickt nach Zuwächsen im abgelaufenen Quartal optimistisch auf das Gesamtjahr. Umsatz und Ebit-Marge (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) dürften sich 2025 eher in der oberen Hälfte der Spanne …

Drägerwerk AG & Co. KGaA überrascht im dritten Quartal 2025 mit einem beeindruckenden Umsatz- und Ergebniswachstum. Mit einem währungsbereinigten Umsatzplus von 10,1% auf 833 Mio. Euro zeigen Medizintechnik und Sicherheitstechnik wieder Stärke. Das …

Drägerwerk AG & Co. KGaA has showcased impressive growth in Q3 2025, with significant boosts in sales and profitability across its divisions.

Draegerwerk Aktie jetzt kaufen?

Ob die Draegerwerk Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Draegerwerk Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.