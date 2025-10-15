Börsen Update
Börsen Update USA - 15.10. - US Tech 100 stark +0,65 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der Dow Jones steht bei 46.341,73 PKT und gewinnt bisher +0,22 %.
Top-Werte: JPMorgan Chase +1,99 %, IBM +1,64 %, Walmart +1,36 %, Nike (B) +1,11 %, Caterpillar +1,10 %
Flop-Werte: Travelers Companies -3,03 %, Honeywell International -2,55 %, Salesforce -1,25 %, Merck & Co -1,16 %, Procter & Gamble -1,04 %
Der US Tech 100 bewegt sich bei 24.724,77 PKT und steigt um +0,65 %.
Top-Werte: Advanced Micro Devices +7,27 %, KLA Corporation +5,30 %, Lam Research +3,36 %, Constellation Energy +3,04 %, Applied Materials +3,00 %
Flop-Werte: Axon Enterprise -8,17 %, Atlassian Registered (A) -3,49 %, Honeywell International -2,55 %, Booking Holdings -2,46 %, Biogen -2,09 %
Der S&P 500 steht bei 6.665,50 PKT und gewinnt bisher +0,30 %.
Top-Werte: Bunge Global +9,47 %, First Solar +7,58 %, Advanced Micro Devices +7,27 %, Prologis +5,72 %, KLA Corporation +5,30 %
Flop-Werte: Axon Enterprise -8,17 %, Progressive -6,82 %, F5 -4,96 %, Allstate -4,92 %, Abbott Laboratories -4,80 %
