89 0 Kommentare flatexDEGIRO hebt 2025-Prognose nach Q3-Wachstum an

flatexDEGIRO AG überrascht mit beeindruckenden Zahlen und hebt die Jahresprognose 2025 an. Dank eines Umsatzsprungs von 18% im dritten Quartal auf 132 Millionen Euro. Das Konzernergebnis kletterte um 57% auf 39 Millionen Euro. Die neuen Erwartungen für 2025: Umsatz zwischen 530 und 550 Millionen Euro, Konzernergebnis zwischen 150 und 160 Millionen Euro.

