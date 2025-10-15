flatexDEGIRO hebt 2025-Prognose nach Q3-Wachstum an
flatexDEGIRO AG überrascht mit beeindruckenden Zahlen und hebt die Jahresprognose 2025 an. Dank eines Umsatzsprungs von 18% im dritten Quartal auf 132 Millionen Euro. Das Konzernergebnis kletterte um 57% auf 39 Millionen Euro. Die neuen Erwartungen für 2025: Umsatz zwischen 530 und 550 Millionen Euro, Konzernergebnis zwischen 150 und 160 Millionen Euro.
- flatexDEGIRO AG hat ihre Prognose für das Gesamtjahr 2025 nach anhaltendem Wachstum im dritten Quartal angehoben.
- Der Umsatz im dritten Quartal 2025 stieg um etwa 18% auf rund 132 Millionen Euro im Vergleich zu 112 Millionen Euro im Q3 2024.
- Das Konzernergebnis im dritten Quartal 2025 erhöhte sich um etwa 57% auf rund 39 Millionen Euro (Q3 2024: 25 Millionen Euro).
- In den ersten neun Monaten 2025 betrug der Umsatz rund 410 Millionen Euro (9M 2024: 353 Millionen Euro) und das Konzernergebnis etwa 121 Millionen Euro (9M 2024: 86 Millionen Euro).
- Die neue Umsatzprognose für 2025 liegt zwischen 530 und 550 Millionen Euro, was einem Anstieg von 10% bis 15% im Jahresvergleich entspricht.
- Das Konzernergebnis wird nun zwischen 150 und 160 Millionen Euro erwartet, was einem Anstieg von 34% bis 43% im Jahresvergleich entspricht.
Der nächste wichtige Termin, https://flatexdegiro.com/de/investor-relations/reports-financial-calendar, bei flatexDEGIRO ist am 21.10.2025.
Der Kurs von flatexDEGIRO lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 32,89EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +6,37 % im
Plus.
13 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 32,70EUR das entspricht einem Minus von -0,58 % seit der Veröffentlichung.
Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 29.763,10PKT (-1,41 %).
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.