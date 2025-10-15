    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDow Jones IndexvorwärtsNachrichten zu Dow Jones

    Verhaltener Optimismus

    • US-Börsen geben Kursgewinne nach starkem Start ab.
    • Dow Jones steigt um 0,15 % auf 46.338,04 Punkte.
    • Banken überzeugen mit starken Gewinnen und Ausblick.
    NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem durchwachsenen Vortag haben die US-Börsen am Mittwoch nach erfreulichem Auftakt einen Teil ihrer Kursgewinne abgegeben. Der Leitindex Dow Jones Industrial legte zwei Stunden vor dem Börsenende um 0,15 Prozent auf 46.338,04 Punkte zu. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,34 Prozent auf 6.666,75 Punkte hinauf.

    Der Technologie-Auswahlindex Nasdaq 100 legte um 0,62 Prozent auf 24.731,80 Zähler zu. Im Techsektor notierten die Titel des Chipherstellers AMD mit plus 7,7 Prozent knapp unter ihrem Rekordhoch.

    In der Berichtssaison konnten Banken erneut überzeugen. Börsianer begründeten die Zuversicht der Anleger außerdem mit der Aussicht auf sinkende Zinsen, wodurch Investitionen sowie Kredite verbilligt und damit die Konjunktur angekurbelt werden kann. Der Präsident der Notenbank Fed, Jerome Powell, hatte Beobachtern zufolge schon am Vortag Hinweise auf eine weitere Zinssenkung geliefert, indem er auf Risiken für den Arbeitsmarkt verwies.

    Unter den Einzelwerten überraschten zur Wochenmitte erneut Finanzhäuser positiv. So brachten sprudelnde Einnahmen der Bank of America im Sommer überraschend viel Gewinn ein. Deren Anteilscheine zogen um 4,1 Prozent an. Bei Morgan Stanley fielen die Erträge im Aktienhandel unerwartet hoch aus. Die rekordhohen Papiere gewannen zuletzt 5,6 Prozent.

    Nach einer Senkung des Ausblicks wegen möglicher Zollbelastungen verloren die Titel des Pharmakonzerns Abbott Laboratories 5,1 Prozent./ajx

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Advanced Micro Devices Aktie

    Die Advanced Micro Devices Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,81 % und einem Kurs von 109,3 auf Tradegate (15. Oktober 2025, 19:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Advanced Micro Devices Aktie um +4,51 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +40,92 %.

    Die Marktkapitalisierung von Advanced Micro Devices bezifferte sich zuletzt auf 330,82 Mrd..

    Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 110,00USD. Von den letzten 2 Analysten der Advanced Micro Devices Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 95,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 125,00USD was eine Bandbreite von -53,50 %/-38,82 % bedeutet.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    7 im Artikel enthaltene Werte
