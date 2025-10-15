China gewinnt den Handelskrieg gegen Trump - während die Wall Street weiter auf dem Vulkan tanzen will und nicht bemerkt, wie groß das Risiko ist! Sowohl gestern als auch heute war es US-Finanzminister Bessent, der durch optimistische Aussagen zu dem Treffen zwischen Trump und Xi Jinping die Aktienmärkte zu pushen versuchte. Das wird man in Peking sehr genau beobachten, denn damit signalisiert die Trump-Regierung, dass man dieses Treffen unbedingt braucht, um die Aktienmärkte hoch zu halten. Dabei hat China ohnehin längst erkannt, dass die zentrale Achillesverse der Amerikaner eben ihr aufgepumpter Aktienmarkt ist - weswegen Trump unbedingt einen Deal braucht: denn wenn man hart bleibt und daraufhin die US-Aktienmärkte fallen, macht Trump TACO. Also ist Peking in der besseren Position: man stellt Forderungen, etwa die Abschaffung der 20%-Fentanyl-Zölle. Die Wall Street treibt weiter die KI-Sau durchs Dorf..

Hinweise aus Video:

1. Handelskrieg: Sagt uns Gold mehr als 1000 Worte?

2. Wie hoch kann Gold noch steigen? – BlackRock mit Einschätzung

3. Werbung: InvestingPro Aktienanalysen und Profi-KI-Tools - hier mehr Infos:

https://www.investing-referral.com/fugi/

Das Video "Handelskrieg: China gewinnt gegen Trump - "kopiere den Barbaren"!" sehen Sie hier..