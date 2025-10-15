    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsflatexDEGIRO AktievorwärtsNachrichten zu flatexDEGIRO
    Flatexdegiro hebt Jahresprognose an - Anhaltend starkes Wachstum

    Für Sie zusammengefasst
    • Flatexdegiro erwartet 2025 Umsatz von 530-550 Mio. €
    • Konzernergebnis steigt auf 150-160 Millionen Euro
    • Aktie reagiert positiv, plus 4% im nachbörslichen Handel
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Online-Broker Flatexdegiro rechnet angesichts des anhaltend starken Wachstums und der erfolgreichen Kostenkontrolle mit mehr Umsatz und Gewinn im Jahr 2025 als zuvor. Der Erlös werde zwischen 530 und 550 Millionen Euro erwartet, teilte das Unternehmen am Mittwochabend mit. Ursprünglich war Flatexdegiro von 499 bis 518 Millionen Euro ausgegangen. Die neue Prognose entspricht einem Anstieg im Vergleich zum Vorjahr um 10 bis 15 Prozent.

    Das Konzernergebnis sieht das Unternehmen jetzt bei 150 bis 160 Millionen Euro nach 128 bis 139 Millionen Euro davor. Auf Basis der aktuellen Vorhersage würde Flatexdegiro das Ergebnis im Vorjahresvergleich um 34 bis 43 Prozent steigern.

    Im dritten Quartal legte der Umsatz um 18 Prozent im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum auf 132 Millionen Euro zu. Das Ergebnis stieg um mehr als die Hälfte auf 39 Millionen Euro.

    Die Neuigkeiten sorgten bei Anlegern für gute Stimmung. Die Flatexdegiro-Aktie legte im nachbörslichen Geschäft auf der Handelsplattform Tradegate um mehr als vier Prozent im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs zu./he/ajx

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur flatexDEGIRO Aktie

    Die flatexDEGIRO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,20 % und einem Kurs von 32,22 auf Tradegate (15. Oktober 2025, 20:25 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der flatexDEGIRO Aktie um +2,17 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,04 %.

    Die Marktkapitalisierung von flatexDEGIRO bezifferte sich zuletzt auf 3,55 Mrd..

    flatexDEGIRO zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1600 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 32,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 36,00EUR was eine Bandbreite von -12,99 %/+11,87 % bedeutet.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
